ترفيه

ياسمينا العبد بدأت تصوير مسلسلها الجديد "بنت امبارح" اللي هيكون أول بطولة ليها في موسم رمضان 2027. ياسمينا شاركت جمهورها صور من الكواليس وهي ماسكة "الكلاكيت" وبتحتفل ببداية تصوير أول مشاهد العمل اللي انطلق فعلياً من كام يوم. وعلقت على صفحتها على فيسبوك بالإشارة لموعد عرضه في رمضان 2027.

تفاصيل "بنت امبارح"

المسلسل مكون من 15 حلقة، وبتجسد فيه ياسمينا دور بنت من طبقة أرستقراطية بتمر بأزمات وتحديات بتغير حياتها بالكامل. العمل من تأليف محمد صادق وإخراج مريم الباجوري، وفي كلام عن احتمال مشاركة الفنانة ليلى علوي في المسلسل. أما إنجي المقدم، فقد كشفت عن مشاركتها في العمل بتقديم دور والدة ياسمينا العبد. وفي مصدر آخر، المسلسل من تأليف منة لطفي وإخراج ثروت مصطفى.

رعب في رأس السنة

بعيداً عن رمضان، ياسمينا بتستعد لفيلم سينمائي جديد بعنوان "ممسوس"، وهينزل في السينمات يوم 30 ديسمبر في مصر و31 ديسمبر في الوطن العربي. الفيلم من إخراج ياسر الياسري وتأليف صلاح الجهيني، وبشارك في بطولته مجموعة من الشباب زي عمر زريق، يوسف رأفت، وتارا عبود.

قصة الفيلم بتدور في إطار تشويقي ومرعب، عن مجموعة شباب بيقرروا يدخلوا مكان ملعون عشان يستكشفوه، وهناك بيواجهوا أحداث غامضة ومرعبة. ياسمينا روجت للفيلم بنشر البوستر الرسمي

نقلة من الطفولة للرومانسية

التحركات دي بتيجي بعد نجاح فيلم "ولا كان على البال" مع الفنان نور النبوي، واللي كان أول بطولة سينمائية لياسمينا وأول دور رومانسي ليها. ياسمينا شافت إن الفيلم ده كان نقطة تحول وبداية مرحلة جديدة في حياتها الفنية، لأنها انتقلت منه من تقديم أدوار الطفلة والمراهقة لتقديم شخصية شابة بتعيش قصة حب.

ياسمينا اتكلمت عن النقلة دي وقالت إن الممثل الشاطر هو اللي يقدر يقدم شخصيات تكبره بـ 5 سنين أو تصغره بـ 5 سنين، وعشان كده قررت تعمل الفيلم بعد ما أخدت رأي كل اللي حواليها. وعبرت عن سعادتها الكبيرة بالفيلم في رسالة على انستجرام.

في رسالتها، شكرت ياسمينا زمايلها في المغامرة دي، ووجهت شكر خاص للمخرج أحمد عماد على ثقته، واعتبرته مخرج مهم جداً، كما شكرت أحمد بدوي على دعمه للشباب، وإياد صالح على الورق اللي صدقوه وحبوه كلهم.

يا ترى ياسمينا هتقدر تثبت نفسها في أول بطولة رمضانية ليها ولا الرعب هياكل الجو في رأس السنة؟