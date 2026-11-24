ترفيه

مسلسل "سكرة الحب" هيبدأ عرضه يوم الأحد 6 ديسمبر على منصة Watch It، ومن المقرر إننا نشوف أربع حلقات كل أسبوع من الأحد للأربعاء، ليكون الجمهور على موعد مع تطورات الأحداث على مدار الأسبوع.

العمل بيدخلنا في أجواء بتجمع بين الدراما والرومانسية، وبيركز على حكايات إنسانية بتوضح إزاي الحروب في سوريا ولبنان أثرت على حياة الشخصيات. وبصراحة، الفكرة شكلها مؤثرة لأن المسلسل بيناقش الانعكاسات النفسية والاجتماعية للتجارب القاسية اللي مر بيها الأبطال، وإزاي الصراعات دي سابت علامات على علاقاتهم العاطفية وقراراتهم في الحياة.

أما بالنسبة لنجوم العمل، فالمسلسل بيجمع كوكبة من الفنانين، منهم محمد الأحمد، وهيا مرعشلي، ورشا بلال، وسارة أبي كنعان، ووفاء موصللي، وأندريه سكاف، وديمة الجندي، ومحمد عقيل، ويزن الريشاني، وجمال العلي. العمل ده من تأليف بثينة عوض وإخراج مروان بركات.

العمل ده من الأعمال الدرامية الجديدة المنتظرة في ديسمبر، وبيقدم تجربة مختلفة بتسلط الضوء على العلاقات الإنسانية في ظل الظروف السياسية والاجتماعية الصعبة.

تفتكروا الدراما السورية واللبنانية هترجع تسيطر على السهرات من تاني؟