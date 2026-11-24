ترفيه

مريم الخشت أعلنت إنها هتشارك في مسلسل «الظل» مع يوسف الشريف، والعمل ده مجهز للعرض في شهر رمضان. المسلسل من إخراج أحمد نادر جلال وتأليف عمرو سمير عاطف، اللي مريم اشتغلت معاه قبل كده في مسلسل «الشرنقة».

في لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج «الصورة» على قناة النهار، مريم قالت إنها متحمسة جداً للمسلسل ده لأن نوعيته مختلفة تماماً عن أي حاجة قدمتها قبل كده، خصوصاً إنه عمل بوليسي وأحداثه بتدور في إطار الجريمة، واختلاف نوعية العمل كان من أبرز أسباب حماسها له.

اللقاء أخد منحنى تاني خالص لما لميس الحديدي طلبت من مريم تقلد الجمل اللي كانت بتقولها زمان في تسجيلات الرد الآلي للهواتف (IVR). مريم اتكسفت جداً وقالت إنها مبطلة الشغل ده من سنين، ورغم إنها كانت شاطرة فيه جوه الاستوديو، بس مكنتش عارفة تعمل كده قدام الكاميرا.

مريم قالت إنها مش فاكرة جملة بعينها، لكن ممكن تستخدم عبارة «تتصل بنا لاحقاً»، وإن معظم التسجيلات اللي كانت بتقدمها كانت عن نغمات الاتصال (Call Tones)، زي «للكول تون دي دوس نجمة، ولأغنية فلان الفلاني كذا كذا دوس اتنين». وتفاعلت مع مزاح لميس الحديدي بشأن إضافة خيار خاص ببرنامجها يوم الجمعة أو توجيه المشاهدين لبرنامج كابتن شوبير، وقالت مازحة إن العبارات دي كانت قريبة من طبيعة التسجيلات اللي قدمتها.

في نهاية الكلام، لميس الحديدي أشادت بأداء مريم في أدوارها، وبالذات قدرتها إنها تثبت نفسها وهي واقفة قدام فنانة زي منى زكي، واتفقوا إنهم يتقابلوا تاني بعد شهر رمضان.