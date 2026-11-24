ترفيه

منة شلبي دايمًا بتعرف إزاي تخطف الأنظار، والمرة دي السوشيال ميديا مقلوبة على شياكتها وتنوع ستايلها في اللبس، خصوصاً إن الكل مستني مسلسل "عنبر الموت" اللي هيتعرض على منصة "شاهد" يوم 26 نوفمبر الجاي. الموضوع بدأ بإن الناس رجعت تفتكر وتجمع أحلى إطلالاتها الأخيرة، والنتيجة كانت ميكس رهيب بين البساطة والفخامة واللمسات المودرن اللي بتعرف توظفها صح.

بدلات وسهرات شيك

منة قررت تخرج برة صندوق الفساتين التقليدية في أكتر من مناسبة؛ ظهرت ببدلة مخملية كحلي غامقة، كانت شيك جداً بجاكيت محدد للخصر وبنطلون واسع، ونسقت معاها توب أسود دانتيل وعقد ماسي وخواتم رقيقة، وكملت اللوك بحقيبة سوداء صغيرة وحذاء أسود مدبب. وفي إطلالة تانية خالص، لبست طقم أسود من قطعتين، بلوزة مجسمة قصيرة بأكتاف عريضة وفتحة رقبة مربعة وقماش مجعد، مع بنطلون فضفاض ميدي بخصر عالي ومزموم عند الكاحل، وكسرت اللون بصندل وحقيبة لونهم فضي براق.

فساتين السهرة والتفاصيل الجريئة

لما بتيجي السهرات الفخمة، منة بتلعب في منطقة الـ Glamour بذكاء. ظهرت بفستان أسود طويل بأكمام ضيقة وفتحة رقبة دائرية مغلقة، وكان فيه فتحتين عند الخصر، ولبست معاه حذاء أسود بكعب عالٍ. وفي إطلالة تانية، خطفت الأنظار بفستان برغندي طويل ومجسم بأكمام طويلة وياقة عالية وفتحة ساق جانبية، وكان الفستان كله متزين بالترتر البراق اللي بيلمع تحت الأضواء.

كمان منة جربت اللون النيود الفاتح في فستان سهرة سترابلس طويل، كان متغطي بتطريزات ترتر ذهبي وحزام معدني بنفس اللون، بياقة على شكل قلب بتوسع تدريجياً بعد الخصر. وفي مناسبة تانية، ظهرت بلوك ناعم جداً بفستان نيود بفتحة صدر V ووشاح طويل مغطي الأكتاف ونازل لآخر الفستان، مع تطريزات فضية رقيقة بتدي إحساس حالم.

إطلالات لافتة ومختلفة

منة مابتخافش من التغيير، وظهرت بفستان ميكس غريب وشيك؛ الجزء العلوي منه كان مخمل أسود بحمالات رفيعة وفتحة صدر غير منتظمة، أما الجزء السفلي فكان منفوش من الساتان وبألوان مجمعة مع الأسود زي البنفسجي والأخضر، وكان فيه جيبين جانبيين مخفيين. وفي إطلالة تانية، لبست فستان أسود طويل من التل الشفاف، متزين بتطريزات ورد بيضاء كبيرة، وبياقة مربعة وحمالات رفيعة.

وعلى المسرح، كانت منة لافتة جداً بفستان سهرة طويل من غير أكمام، متغطي بالكامل بالترتر والخرز الفضي بتصميم بيحدد الخصر وفتحة صدر على شكل حرف V وتطريزات هندسية، ونسقت معاها مجوهرات ماسية من عقد وأقراط وخواتم. أما في المهرجانات، فكان ليها ظهور مميز بفستان أبيض من HONAYDA، مجسم وبحمالات رفيعة وفتحة جانبية عند الخصر وفتحة ساق أمامية، مع ذيل من التل الأبيض من الخلف، وكملت اللوك بحذاء شفاف مائل للفضي ومجوهرات ماسية فخمة.

وعلى سيرة المسلسل، منة احتفلت مؤخراً بالعرض الخاص لأولى حلقات "عنبر الموت" بحضور زوجها ومجموعة من النجوم، وده خلى التركيز يزيد على كل تفصيلة في لبسها مؤخراً.