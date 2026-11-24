ترفيه

وائل جسار أحيا حفلة في القاهرة في الساعات الماضية وسط حضور جماهيري كبير رفع شعار "كامل العدد"، والجمهور تفاعل معاه وردد كلمات أغانيه. جسار غنى مجموعة من أشهر أعماله اللي الناس بتحبها، زي «مشيت خلاص» و«بتوحشيني» و«ألف وعد»، وسط حضور لعدد من الفنانين والمنتج تامر عبد المنعم.

وكان جسار قد أحيا قبل يومين الحفل الخيري لمؤسسة «راعي مصر» في قصر عابدين، بحضور كبير من الشخصيات العامة ونجوم المجتمع.