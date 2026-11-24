ترفيه

مسلسل "إعلام وراثة" داخل في منطقة الصراعات والخلافات بين الشخصيات، وأبرز خناقة درامية في العمل هي اللي بتجمع الفنانة انتصار والفنان صلاح عبد الله.

انتصار بتلعب دور "شريفة الدرملي"، وهي بنته في المسلسل، وبتحصل بينهم مشاكل وخلافات كتير بسبب أمور مادية، وده بيخلي العلاقة بينهم متوترة وبتتطور في إطار اجتماعي مشوق مع تصاعد الحلقات.

الأحداث بتكشف طبيعة العلاقة بين شريفة ووالدها، وإزاي الخلافات دي بتؤدي لمواقف بتغير مسار الشخصيتين، خصوصاً مع زيادة الصراعات اللي بيشهدها المسلسل.

عمل "إعلام وراثة" بينتمي للأعمال الاجتماعية اللي فيها إثارة وتشويق، وبيشارك في بطولته مجموعة من النجوم زي سهر الصايغ، وعمرو عبد الجليل، وإسلام جمال، وأحمد فهيم، بالإضافة لانتصار وصلاح عبد الله. المسلسل من تأليف كريم سرور وإخراج أحمد عبده، وإنتاج محمد عطية الديب وشركة دكان للإنتاج والتوزيع السينمائي.

بصراحة، خناقات الأب وبنته على الفلوس دي تيمة كلاسيكية بس دايماً بتجيب دراما قوية، تفتكروا مين اللي هيكسب الحرب المادية دي في الآخر؟