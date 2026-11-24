ترفيه

سونيا جرجس، ملكة جمال مصر وممثلة مصر في مسابقة ملكة جمال الكون 2026، عملت حالة انبهار بإطلالة استثنائية خلال فعاليات المسابقة، لما ظهرت بفستان مستوحى من رموز الحضارة المصرية القديمة. التصميم كان لافت لدرجة إنه بدا وكأنه لوحة فنية من عالم الخيال، وتفاصيله ممكن تخلي البعض يفتكر إنها صورة مولدة بالذكاء الاصطناعي مش فستان حقيقي.

الفستان كان من توقيع المصمم الفلبيني Simeon Cayetano، اللي استلهم تفاصيله من أجنحة حورس وجمال الملكة كليوباترا عشان يجسد القوة والملكية المصرية. ومن ناحية تانية، مقدمة الحفل وضحت إن التصميم مستوحى من الآلهة المصرية إيزيس، اللي ارتبطت بالأجنحة والتاج، وهو اللي خلى الفستان يجمع بين الرمزية التاريخية والخيال الفني في صورة عصرية.

بصراحة، الذكاء في دمج التاريخ مع الفن في الفستان ده خلاه قطعة فنية بجد. تفتكروا مين تاني من المشاركات هيقدر ينافس الإطلالة دي؟