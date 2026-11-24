ترفيه

الموسيقار عمر خيرت مجهز لنا حفلة جديدة على المسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية يوم الأربعاء 9 ديسمبر 2026، الساعة 8 مساءً. الأمسية دي هتكون فرصة عشان نسمع مجموعة من أشهر مؤلفاته اللي كلنا حافظينها وعشنا معاها سنين.

بصراحة، عمر خيرت قدر يعمل حالة خاصة جداً بأسلوبه اللي بيعرف يدمج فيه بين الموسيقى الشرقية والغربية، وبيطلع ألحان فيها رقي وتنوع بيلمس الإحساس. ومين فينا مش بيفتكر «ليلة القبض على فاطمة» أو «قضية عم أحمد»؟

غير كده، فيه مقطوعات تانية بقت جزء من ذاكرتنا زي «فيها حاجة حلوة»، «عارفة»، «ضمير أبلة حكمت»، «البخيل وأنا»، «غوايش»، و«إعدام ميت». وده غير الموسيقى التصويرية اللي عملها لأفلام ومسلسلات كتير وخلاها عنصر أساسي في الدراما، لدرجة إن أعماله وصلت لأجيال مختلفة.

بالنسبة للتفاصيل، الحفل هيكون عرض واحد بس على المسرح الكبير، وأسعار التذاكر بتبدأ من 1750 جنيه. الجمهور طبعاً مستني اللحظة دي عشان يستعيدوا أجمل الأعمال الخالدة للموسيقار في ليلة مميزة.

تفتكروا إيه أكتر مقطوعة لازم يلعبها في الحفلة دي؟