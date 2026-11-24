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حكى محمد فؤاد المهندس، ابن الفنان الراحل فؤاد المهندس، عن تفاصيل تربيته هو وشقيقه أحمد فؤاد المهندس، ومنة الجواهرجي ابنة الفنانة الراحلة شويكار، موضحاً أن والده وشويكار قررا تربية الأبناء الثلاثة "زي بعض ومع بعض" ولم يفرقا في المعاملة بينهم، بعدما قررا عدم الإنجاب مرة أخرى بعد زواجهما.

وفي تصريحات لبرنامج «واحد من الناس» مع الإعلامي عمرو الليثي، أكد محمد المهندس أن العلاقة بينه وبين شقيقه ومنة كانت أقرب من علاقة الإخوة. وأضاف أن "طنط شوشو" كانت تقلب الدنيا لو شعرت أن محمد أو أحمد زعلانين، وفي المقابل كان الأستاذ فؤاد المهندس يفعل الشيء نفسه إذا رأى منة حزينة.

أما عن شقاوة الطفولة، ذكر محمد المهندس أنه كان يتعرض للضرب وهو صغير، وكانت الفنانة شويكار هي من تتدخل لإصلاح الموقف. وفيما يخص الخلافات التي كانت تحدث بين فؤاد المهندس وشويكار، أكد محمد أن الأبناء لم يتدخلوا في هذه المشاكل.

من جهتها، حكت منة الله حسن نافع الجواهرجي، ابنة الفنانة الراحلة شويكار، عن طريقتها في التعامل مع خلافات والديها، موضحة أن والدتها كانت تأخذهم الثلاثة خارج المنزل عندما تتشاجر مع فؤاد المهندس، وكانوا يذهبون للجلوس في فندق، وعلقت مازحة بأنهم كانوا يتنزهون بينما كان والداها غاضبين ومتخاصمين.