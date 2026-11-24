ترفيه

آيسل رمزي داخلة على تجربة درامية جديدة في مسلسل «تمكين» اللي هيتعرض في موسم رمضان 2027، وهتلعب فيه دور بنت النجم عمرو سعد.

التصوير هيبدأ من الأول من ديسمبر الجاي، والعمل من إخراج محمد سامي وإنتاج شركة سينرجي. المسلسل من نوعية دراما الوعي، وبيركز على قضايا ومحطات وطنية ومجتمعية، وبيمزج بين الأحداث الواقعية والصراعات الإنسانية.

المسلسل بيجمع عمرو سعد وياسمين صبري في بطولة مشتركة، ومعاهم كوكبة من النجوم زي ميرفت أمين، خالد الصاوي، أحمد زاهر، فتحي عبد الوهاب، ماجد المصري، محمود عبد المغني، كمال أبو رية، أحمد رزق، وطارق لطفي.

تفتكروا الكيميا بين آيسل وعمرو سعد هتكون مظبوطة في الدور ده؟