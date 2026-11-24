ترفيه

المنتجة آلاء لاشين، صاحبة شركة «AH Media Production»، عبرت عن سعادتها بالنجاح اللي حققه الحفل اللي نظمته شركتها بمناسبة ختام فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي. الحفل كان مجمع نجوم كبار زي يسرا، وإلهام شاهين، وليلى علوي، وصناع سينما كتير، وبحسب آلاء لاشين، وصفه الحضور بأنه من أنجح وأبرز الحفلات في تاريخ المهرجان.

الموضوع مش مجرد حفلة شيك، آلاء وضحت إن هدف الشركة هو مساندة المهرجان باعتباره أهم واجهة سينمائية دولية في مصر. والدعم وصل كمان لـ «أيام الصناعة»، لأن الشركة كانت راعٍ بتقدم دعم مالي للمشاريع المختارة عشان تساعدهم يكملوا إنتاجهم. وبالنسبة للسنة دي، الجائزة راحت لفيلم «باتر فلاي هاج» (Butterfly Hug)، وهو فيلم مصري بيناقش معاناة مرضى البهاق وتعامل المجتمع معاهم، ودي خطوة محترمة جداً في تسليط الضوء على قضايا إنسانية مهمة.

وبعيداً عن المهرجان، آلاء لاشين مجهزة مفاجآت سينمائية قوية. بتستعد حالياً لطرح فيلم «الساعة 12» من بطولة طارق لطفي، ورنا رئيس، وهيثم زيدان، وإسلام خالد، وهو من تأليف هيثم زيدان وإخراج محمد بكير وإنتاج شركتها.

ومش بس كده، فيه تحضيرات لفيلم «هيروشيما» اللي بيجمع أحمد السقا ومي عمر، ومعاهم باسم سمرة، وحنان مطاوع، وبيومي فؤاد، وشيرين رضا، ومحمد ثروت، وهيثم زيدان. الفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج أحمد نادر جلال، وبإنتاج مشترك بين «AH Media Production» و«ABK Media Production»، ومن المقرر إن التصوير يبدأ بعد إجازة العيد.

يا ترى مين في الأفلام دي هيعمل "بوم" في السينمات؟