ترفيه

محمد رحيم مكانش مجرد ملحن بيقدم لحن ناجح، ده كان صاحب رؤية في اختيار الصوت المناسب والأفكار اللي تطلع أحسن ما في المطرب، وده اللي خلاه واحد من أهم صناع الأغنية في مصر والعالم العربي، وساب بصمة استثنائية في مشوار نجوم كتير.

بداية من عمرو دياب، كان رحيم من أبرز الأسماء اللي ارتبطت ببداياته، وأول تعاون بينهم كان في أغنية "وغلاوتك"، وبعدها جت "حبيبي ولا على باله" اللي حققت انتشار واسع وبقت من الأغاني المفضلة لجمهور الهضبة.

أما روبي، فكان لمحمد رحيم دور أساسي في انطلاقتها الغنائية، وبعدها النجاح كبر أكتر في أغنيتها الأشهر، وقدر رحيم من خلالها يقدم لون غنائي مختلف يصنع بيه هوية فنية للمطربة.

وشيرين عبد الوهاب كمان كان ليها نصيب من ألحانه اللي أظهرت إمكانياتها الصوتية وإحساسها، ودي أعمال ساهمت في تثبيت مكانتها كواحدة من أهم الأصوات النسائية في الأغنية العربية.

التعاون مخلصش هنا، لأن إليسا قدمت معاه أغنية تميزت بطابع رومانسي لايق جداً على صوتها، ده غير أعمال تانية جمعتهم سوا. ومع الكينج محمد منير، قدم رحيم أغنية كانت بكلمات الشاعر عبد الرحمن الأبنودي وقدمت مزيج موسيقي خاص بشخصية منير الفنية، وكمان تعاون مع نوال الزغبي في أكتر من أغنية.

وبعيداً عن النجوم الكبار، رحيم كان له دور في اكتشاف وتقديم أصوات جديدة وتثبيت أساميهم، زي هيثم شاكر ومايا نصري. ده غير تجاربه الناجحة مع بهاء سلطان، ومحمد محيي، وهشام عباس.

رغم رحيله، لسه ألحانه عايشة في ذاكرة الناس، وبتحكي عن تجربة قدرت تجمع بين النجاح الجماهيري والقدرة على صناعة النجوم.