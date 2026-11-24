ترفيه

روجينا أعربت عن استيائها من كلام الفنان أشرف عبد الباقي عن مسلسل «حكايات زوج معاصر». الموضوع بدأ لما عبد الباقي اتكلم عن اعتذار فنانات كتير عن العمل، وقال إنه اضطر يستبدل بطلة المسلسل بثلاث بطلات، وروجينا تكلمت عن الموضوع في بودكاست «قصتي» وقالت إنها فوجئت، خصوصاً إن الكلام ده جاي بعد مرور 22 سنة على عرض المسلسل.

روجينا شافت إن توقيت الكلام ده غريب جداً، واستغربت ليه أشرف عبد الباقي يذكر أسماء الفنانات اللي وافقوا يشاركوا في العمل، وفي نفس الوقت يخبي أسماء اللي اعتذروا. وقالت إنها بتتساءل هل المشكلة كانت عند اللي اعتذروا، ولا المشكلة عند روجينا وبسمة وجيهان راتب اللي وافقوا يشتغلوا معاه ويقفوا تحت قيادته، وتساءلت إن كانت دي كلمة شكر بعد 22 سنة.

صدمة من «الإنسان المحترم»

الجانب اللي وجع روجينا أكتر هو إنها كانت بتكن لأشرف عبد الباقي كل الحب والتقدير، وكانت شايفاه إنسان محترم ومهذب وطيب، وعشان كدة كانت مذهولة من تصريحه اللي اعتبرته تقليل من شأنها هي وبسمة وجيهان راتب. وأكدت إن الفنانات الثلاثة مكنوش أسماء مجهولة وقتها، وضربت مثال ببسمة اللي كان ليها رصيد فني في السينما وشاركت في فيلم «المصير»، مش مفهوم ليه يتم التقليل من مشاركتهم بعد كل السنين دي، وأكدت إن لا هي ولا بسمة ولا جيهان راتب يستحقوا المعاملة دي.

كواليس «أوردر التصوير» والدموع

روجينا كشفت تفاصيل درامية عن بدايتها في المسلسل، اللي كان من تأليف محمود الطوخي وإخراج شيرين عادل في أول تجربة ليها. روجينا كانت عارفة إن في فنانات اعتذروا، ولما المخرجة عرضت عليها الدور كبطلة مطلقة للعمل بالكامل في الـ 30 حلقة، وافقت وقرأت السيناريو ومضت العقد وبدأت تجهز لبسها. المفاجأة كانت لما المخرجة كلمتها بلغتُها بقرار عبد الرحمن حافظ، رئيس مدينة الإنتاج الإعلامي وقتها، إن المسلسل هيتقدم بـ 3 بطلات، كل واحدة تعمل 10 حلقات بس.

القرار ده مكنش مقبول بالنسبة لروجينا، لدرجة إنها رفضت التغيير وطلبت تعتذر عن المسلسل وتسترد عقدها عشان تمزعه. لكن المخرجة بلغتُها إن التصوير هيبدأ ومفيش وقت لأي تغييرات. واستعانت بزوجها الفنان أشرف زكي وراحت قابلت عبد الرحمن حافظ عشان تبلغه بقرارها بالاعتذار، لكن الرد كان صادم؛ حيث رفض اعتذارها وأبلغها بضرورة تنفيذ «أوردر التصوير»، وحذرها من إنها ممكن تتعرض للشطب لو محضرتش.

روجينا حكت إنها وقتها دخلت في حالة عياط وكانت بتدعي على نفسها وبتقول «يا رب ليه الظلم ده»، لكن بمجرد ما دخلت اللوكيشن حالتها اتغيرت وبقت سعيدة ومبسوطة وخلصت تصويرها. وفي الآخر، المخرجة شيرين عادل رجعت تطلب منها تقدم 10 حلقات، وده حصل وهي بتصور مشهد مع جيهان راتب، اللي روجينا انتقدت إن أشرف عبد الباقي مذكرش اسمها في تصريحاته رغم إنها ممثلة موهوبة، وبالفعل وافقت روجينا في النهاية إنها تقدم الحلقات وتكمل مشاركتها في العمل.