ياسمين عبدالعزيز بترد على أحمد السبكي: أشكرك ولا أشكر إيرادات فيلمي؟

ترفيه

ياسمين عبدالعزيز نزلت على صفحتها الرسمية على فيسبوك يوم السبت 7 نوفمبر 2026 فيديو للمنتج أحمد السبكي وهو بيتكلم عن نجاح فيلم "خلي بالك من نفسك". ياسمين شكرته في الكلام، بس في نفس الوقت مسبتش حقها وفكرته إنه مكنش متحمس وقت نزول الفيلم.

ياسمين مكملتش كلامها من غير ما ترمي القفشة الأخيرة وقالت: "عموما شهادة أعتز بيها.. ولو اني مش عارفة أشكرك ولا أشكر إيرادات فيلمي؟". الجملة دي كانت رد مباشر على كلام السبكي عن الإيرادات اللي حققها الفيلم، خصوصاً في السعودية ودول الخليج ومصر.

السبكي كان بيتكلم في حلقة من بودكاست بعنوان حوارات مع عباس مع الفنان والكاتب عباس أبوالحسن عن حال السينما المصرية دلوقتي، واعتبر فيلم "خلي بالك من نفسك" مثال للفيلم الناجح اللي قدر يغطي تكاليف إنتاجه. ووضح إن إيرادات السينما في السعودية بقت مصدر أساسي لصناعة السينما في مصر، وبتساعد المنتج إنه يغطي تكاليفه ويقدر يستمر.

وعشان الأرقام متكذبش، ياسمين شاركت على إنستغرام إن الفيلم حقق 10.6 مليون ريال سعودي (حوالي 2.8 مليون دولار) في شباك التذاكر السعودي خلال 10 أيام من بداية عرضه أواخر يوليو الماضي، حسب ما شاركته مطلع أغسطس.

الفيلم ده كان مميز لأنه جمع ياسمين عبدالعزيز وأحمد السقا مع بعض لأول مرة بعد 23 سنة من آخر عمل جمعهم وهي مسرحية كده أوكيه. قصة الفيلم بتدور في إطار كوميدي عن علاء المذيع اللي بيخاف من الارتباط وبيدخل في علاقات كتير وبينهيها لأسباب سطحية، لحد ما بيقابل فريدة اللي بتبان رقيقة ومثالية بس بتطلع في الحقيقة من أكبر تجار السلاح.

الفيلم من تأليف شريف الليثي وإخراج معتز التوني، وشارك فيه لبلبة، ومحمد رضوان، ومصطفى أبو سريع، مع ظهور خاص لإياد نصار، وماجد المصري، وكريم فهمي.

يعني من الآخر، الأرقام هي اللي بتفرض نفسها في الآخر، تفتكروا مين اللي هيكسب الجولة الجاية في المدح المتأخر ده؟