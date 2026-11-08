فرقة طبلة الست تفتح سهرة ختام مهرجان المهن التمثيلية للمسرح المصري

ترفيه

فرقة طبلة الست هي اللي افتتحت حفل مهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح المصري في دورته التاسعة، برئاسة الدكتور أشرف زكي، على خشبة مسرح تياترو الفردوس بالعباسية.

ليلة الختام دي كانت مخصصة لإعلان نتائج المسابقة وتكريم الفائزين في كل فروع الجوائز، عشان النقابة تقدر التجارب المسرحية اللي المشاركين قدموها طول أيام المهرجان. الدورة دي كان اسمها "أبطال قلوبنا"، وشهدت تكريمات لأسماء كبيرة سابت بصمة في الفن المصري، منهم الفنانة عائشة الكيلاني، وسعيد الصالح، ويوسف رجائي، وعلاء زينهم.

ومنسوش طبعاً الفنانين الراحلين، فكان فيه تكريم لـ نعيمة الصغير، وأحمد عقل، ويوسف عيد، ومحمد الشرقاوي. المهرجان السنة دي كان زحمة عروض وتوزيع مجهود على مسارح كتير، منها مسرح الفردوس، وطيبة الكبير، وطيبة 2، ومسرح النهار، ونهاد صليحة، والسامر، بالإضافة لمسرح المعهد العالي للفنون المسرحية.

لو هنتكلم عن الأرقام، فالمهرجان قبل 60 عرض مسرحي، وده حصل بعد ما لجنة المشاهدة خلصت مراجعة العروض اللي قدمت تظلمات يوم 5 أكتوبر على مسرح النهار، ووافقت في المرحلة الثانية على قبول 12 عرض إضافي.

تفتكروا مين اللي استحق الجائزة الكبرى السنة دي؟