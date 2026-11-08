أحمد العوضي قلب احتفالات عين شمس لـ «مهمة إنقاذ» قبل تصوير مسلسله الجديد

ترفيه

أهالي عين شمس والمطرية قرروا يحتفلوا بطريقتهم الخاصة بمناسبة انطلاق تصوير مسلسل أحمد العوضي «سلطان الديب»، المقرر عرضه في رمضان 2027. الاحتفالات اللي بدأت يوم الجمعة 7 نوفمبر بعد صلاة الجمعة، كانت ضخمة جداً لدرجة إنهم دبحوا عجل تعبيراً عن فرحتهم بالعمل الجديد.

بس الموضوع قلب دراما حقيقية لما الزحام والتدافع الشديد قلبوا بخناقات ومناوشات كلامية، وصلت للاشتباك بالأيدي جوه محل جزارة. العوضي ملمش نفسه واتدخل بنفسه واقتحم المحل عشان يفض النزاع ويهدي النفوس،

الموقف مخلصش هنا، العوضي سارع لإنقاذ طفلة جالها نوبة هلع من كتر التدافع. ومش بس كدة، ده صالَح واحد من أبناء المنطقة عشان ميمشيش وهو متضايق، وقال له جملته الشهيرة «مش هتمشي زعلان».

حتى وهو ماشي، العوضي كان في حالة تركيز تام مع سلامة الأطفال، لدرجة إنه انفعل على السواق بتاعه عشان يمنع أي أذى ممكن يحصل لطفل طلع فوق العربية عشان يتصور صورة تذكارية، وأكد إن سلامة جمهوره أهم من أي حاجة ثانية.

بصراحة العوضي عاش يوم تصوير قبل ما يبدأ التصوير أصلاً، والجدعنة دي هي اللي مخلية الناس تحبه، بس يا ريت التدافع يقل شوية عشان محدش يتعب.