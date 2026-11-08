عابد عناني بيسخن لـ «في حتة تانية».. وتصوير المسلسل هيبدأ 14 نوفمبر

ترفيه

عابد عناني أعلن إن تصوير مسلسل «في حتة تانية» هيبدأ يوم 14 نوفمبر، وكشف إن فريق العمل بقاله فترة شغالين بروفات مكثفة وتحضيرات عشان يوصلوا لأفضل حالة تمثيلية، لأن الأدوار في المسلسل ممتعة جداً للممثلين.

عابد أكد إنه مبسوط أوي بطريقة الشغل مع المخرج ماندو العدل وبالطريقة اللي بتتم بيها البروفات مع كل الكاست، واللي بيضم سماح أنور، وصابرين، وأحمد مجدي، ومحمد فراج. وبعت رسالة خاصة لفراج تمنى فيها إنه يقدم دور مختلف والمسلسل يوصل للناس، لأن الشخصيات ثرية جداً والموضوع اللي بيناقشه العمل مهم ومكتوب بشكل حلو.

المسلسل اللي بينتجه جمال العدل وتأليف محمد رجاء وإخراج ماندو العدل، بيدور في إطار درامي بيعتمد على مجموعة شخصيات وأحداث وصفها عابد بأنها ثرية وممتعة على مستوى الأداء، وفريق العمل حالياً مكمل في التحضيرات لغاية ميعاد التصوير المقرر في 14 نوفمبر.

يا ترى إيه الموضوع «المهم» اللي المسلسل هيناقشه ومخلي عابد متحمس كده؟