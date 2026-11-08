ذكاء اصطناعي ولا بوستر رسمي؟ حمزة العيلي ومحمد هشام عبية ينهون الجدل

ترفيه

طلع الفنان حمزة العيلي والكاتب محمد هشام عبية عشان يقطعوا الشك باليقين بخصوص صورة منتشرة لمسلسل "مصطفى محمود - بين الشك واليقين". الصورة اللي شغلت الناس كانت عاملة حالة من التساؤلات هل هي البوستر الرسمي فعلاً ولا مجرد إشاعة.

محمد هشام عبية أكد إن الصورة دي مش رسمية ومش حقيقية، ووضح إن البوستر الرسمي لما ينزل هيكون عن طريق شركة الإنتاج. ومن ناحيته، حمزة العيلي كشف إن الصورة اللي الناس بتتداولها دي أصلاً معمولة بالذكاء الاصطناعي (AI)، ومش هي البوستر اللي هيعتمد عليه المسلسل.

المسلسل اللي بتخرجه كاملة أبو ذكري وبكتابة محمد هشام عبية، بيحكي السيرة الإنسانية والفكرية للدكتور مصطفى محمود، اللي اتولد في 27 ديسمبر 1921 وتوفى في 31 أكتوبر 2009. وبكده المسلسل بيسلط الضوء على رحلته في الطب والأدب والإعلام، وخصوصاً برنامجه الشهير "العلم والإيمان" اللي ساب بصمة في تاريخ التلفزيون العربي.

أما عن الكاست، فالمسلسل بيضم مجموعة كبيرة من النجوم زي أشرف عبد الباقي اللي هيقوم بدور والد مصطفى محمود، ومعاه مراد مكرم، وحسن مالك، وياسمينا العبد، ومايان السيد، وتارا عبود، وسما إبراهيم، وطبعاً حمزة العيلي. العيلي اللي بيشارك في العمل ده بعد نجاحه في مسلسل "حكاية نرجس" اللي اتعرض في رمضان اللي فات وكان معاه ريهام عبد الغفور وسماح أنور وتامر نبيل وبسنت أبو باشا ودنيا ماهر وإلهام وجدي وأحمد عزمي وعارفة عبد الرسول ومجدي السباعي وأشرف مهدي.

والبوستر الرسمي هيطلع من شركة الإنتاج.