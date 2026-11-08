الضحك راجع بقوة.. خريطة الكوميديا والدراما العائلية في رمضان 2027

ترفيه

شكل دراما رمضان 2027 بدأ يوضح، وبالرغم من وجود أعمال أكشن وتشويق، بس في موجة قوية من الكوميديا والدراما العائلية الخفيفة اللي بتعتمد على المواقف اليومية والعلاقات الأسرية. القائمة اللي ظهرت في الأسابيع الأخيرة بتقول إننا هنشوف مساحات أكبر للضحك والقصص الاجتماعية اللي بتلم العيلة.

مراهنات جديدة ورجوع للملعب الأساسي

أسماء جلال داخلة بقوة في المنافسة بمسلسل "ميس هناء"، وده أول بطولة مطلقة ليها في رمضان بعد ما كانت بتشارك في بطولات جماعية زي تجربتها في "أشغال شقة جدا". المسلسل اجتماعي عائلي كوميدي من 15 حلقة، وبيشاركها البطولة أحمد خالد صالح، سارة عبد الرحمن، فيدرا، وسما إبراهيم، ده غير مجموعة من الأطفال اللي هينضموا لفريق العمل.

أما أحمد فهمي فقرر يرجع لمنطقة الراحة بتاعته في الكوميديا من خلال مسلسل "نجم الموسم" المكون من 15 حلقة، بعد ما كان ابتعد عن اللون ده في آخر ظهور رمضاني ليه بمسلسل "سره الباتع". العمل بيشاركه بطولته ياسمين رئيس، أحمد رمزي، وعمرو عبد العزيز، وتحت إدارة المخرج حسين المنباوي. وبالرغم من إن تفاصيل القصة لسه سرية، بس التوقعات بتقول إنه هيجمع بين المواقف الاجتماعية والكوميدية، وده بيرجع فهمي لملعبه الأساسي بعد سنين ركز فيها أكتر على السينما وتجارب بعيدة عن كوميديا التلفزيون.

عودة الثنائيات والرهان على "اللايت كوميدي"

المفاجأة الكبيرة هي رجوع دنيا وإيمي سمير غانم في "نيللي وشريهان 2"، وده بعد 11 سنة من عرض الجزء الأول في رمضان 2016. المسلسل بيعتمد على الكوميديا اللي بتطلع من العلاقة بين ابنتي العم المختلفتين ومغامراتهم مع بعض. التحضيرات شغالة حالياً والتعاقدات مع الأبطال بتتم، وبيومي فؤاد أكد فعلاً مشاركته في العمل اللي بيعتبر واحد من أهم رهانات الكوميديا العائلية الموسم الجاي.

علي ربيع كمان راجع للدراما الرمضانية بعد غياب 5 سنين بمسلسل "الخال والد". العمل من 15 حلقة وبيركز على الأزمات الأسرية اليومية في إطار كوميدي، بحيث تكون العيلة نفسها هي مصدر المفارقات مش مجرد خط كوميدي منفصل. بتشارك نجلاء بدر في دور شقيقة علي ربيع، ولينا صوفيا في دور بنته، والمسلسل من إخراج وائل فرج.

هشام ماجد مكمل في طريق الكوميديا بعد نجاحاته الأخيرة، المرة دي بمسلسل "17 متر" المكون من 15 حلقة. العمل بيجمعه بمحمد عبد الرحمن "توتا"، هنادي مهنا، ودنيا سامي، وهو من إخراج كريم الشناوي. التصوير بدأ فعلاً، والمسلسل درامي كوميدي، وبيمثل محطة جديدة لهشام ماجد بعد تجربته الجماهيرية في جزئي "أشغال شقة"، وكمان تعاون جديد مع محمد عبد الرحمن بعد ما جمعتهم تجربة مسرحية قبل كدة.

تنوع بين الـ "Dramedy" والكوميديا الخليجية

ماغي بو غصن بتقدم شكل مختلف في رمضان 2027 بمسلسل "الريسة". العمل مش كوميديا صريحة، لكنه بينتمي لنوع الـ "Dramedy"، يعني بيخلط بين القضايا الاجتماعية والدراما الواقعية ومواقف خفيفة بتسيب مساحة للابتسامة من خلال حكايات قريبة من الحياة اليومية. ماغي بتتعاون تاني مع الكاتبة نادين جابر والمخرج فيليب أسمر، والعمل من إنتاج جمال سنان.

أما بالنسبة للدراما الخليجية، ففي مسلسل "الوضع عائلي" وهو عمل أسري خفيف من 30 حلقة، بيحكي عن أربعة أشقاء في عيلة واحدة ومشاكلهم اليومية اللي بتتحول لمواقف كوميدية، وفي نفس الوقت بيناقش قضايا الزواج والطلاق والعزوف عن الارتباط. المسلسل بيجمع أحمد الجسمي، شيماء علي، أحمد العونان، عبدالله الخضر، وزينب بهمن، وهو من تأليف عثمان الشطي وإخراج علي بدر رضا.

وبنكمل الوجود الخليجي بمسلسل "نفس الروح" اللي بيتصدر بطولته علي كاكولي وإخراج علي العلي. المنتج جمال سنان أكد إن المشروع ده بينتمي بشكل مباشر للكوميديا، عشان يدعم حضور اللون الخفيف في موسم رمضان 2027 بجانب المسلسلات العائلية والاجتماعية.

تفتكروا مين اللي هيقدر يسيطر على ريموت الكوميديا السنة دي؟