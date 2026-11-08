إلهام شاهين بترد على اتهامات مرتضى منصور بـ «الهروب» من أمريكا

ترفيه

بدأت الحكاية لما الفنانة إلهام شاهين قررت تخرج عن صمتها وترد على التصريحات اللي أطلقها المستشار مرتضى منصور. الموضوع مكنش مجرد رد عادي، لكنه كان رد ساخر ولاذع جداً، خصوصاً إن مرتضى منصور كان اتهمها إن سفرها السريع للولايات المتحدة الأمريكية كان مجرد «هروب» عشان تتجنب مواجهة أو صدام كان متوقع يحصل بينهم.

خناقة بدأت بانتقادات وتهديدات

الشرارة الأولى للموضوع ده كانت لما إلهام شاهين وجهت انتقادات حادة لمرتضى منصور، وبالتحديد في طريقة تعامله مع الصحفيين. إلهام شافت إن العبارات اللي بيستخدمها منصور «خارجة عن المألوف»، وده اللي خلى الدنيا تولع بين الطرفين. رد فعل مرتضى منصور مكنش هادي، لأنه وجه تهديدات علنية ودعا لحاجة سماها «النزال»، وفي وسط الكلام ده لمح إنه معاه أسرار ومعلومات غامضة تخص الفنانة وممكن يكشفها.

بعد أيام قليلة من التهديدات دي، اتفاجأ المتابعين بمرتضى منصور وهو بيوجه اتهامات صريحة لإلهام شاهين، وقال إن سفر إلهام شاهين لأمريكا كان فراراً من المواجهة.

الرد من قلب نيويورك

إلهام شاهين ماردتش بكلام إنشائي، لكنها اختارت «الرد البصري» اللي يوصل الرسالة بوضوح. عن طريق حسابها الرسمي على إنستجرام، نشرت سلسلة صور وهي موجودة في ميدان «تايمز سكوير» الشهير في نيويورك. الصور مكنتش ليها لوحدها، لكنها كانت وسط مجموعة من نجوم الفن المصري زي ليلى علوي، وصابرين، وباسم سمرة.

التواجد ده كان في إطار حضور فعاليات الدورة السادسة للمهرجان المصري الأمريكي للسينما والفنون. ومن هنا جت الضربة القاضية في الرد، لما إلهام أرفقت الصور بتعليق استهزائي قالت فيه: «مع أصدقائي أهل الفن المشرفين لاسم مصر، في كل مكان في العالم.. تصوروا كل دول هربوا معايا على أمريكا».

بجملة واحدة، إلهام قدرت تحول اتهام «الهروب» لمادة للسخرية والاستهجان العلني، وبينت إن الادعاءات دي كانت سخيفة جداً، خصوصاً إنها كانت في مهمة فنية وبصحبة نجوم تانيين. والرد ده لقى تفاعل واسع من الجمهور.

بصراحة، الحركة دي ذكية جداً؛ إنك ترد على اتهام بالهروب بصورة تجمعك بنص نجوم الفن في ميدان تايمز سكوير، ده في حد ذاته «قصف جبهة» محترم. تفتكروا مرتضى منصور عنده رد تاني ولا السخرية كسبت الجولة دي؟