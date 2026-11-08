جغرافيا الممثل مع خالد الصاوي: إزاي تتحول من مجرد موهبة لمحترف على المسرح؟

ترفيه

لو فاكر إن التمثيل مجرد موهبة فطرية، يبقى لازم تسمع كلام خالد الصاوي. في ورشة "استوديو الممثل: من التدريب إلى خشبة المسرح" اللي اتعملت ضمن فعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب 2026، الصاوي أكد إن الأداء الناجح محتاج تدريب مستمر، وثقة بالنفس، وقدرة حقيقية على التحكم في الصوت والجسد والتركيز، لأن دول هما الأدوات اللي بتميز الممثل المحترف.

إزاي تتعامل مع الجمهور وتتجنب الأخطاء القاتلة؟

أول خطوة في طريق الاحتراف هي كسر حاجز الخوف. الصاوي شدد على إن الخجل والخوف هما أكبر عوائق الممثل، والوقوف على المسرح بيفرض عليه مسؤولية إنه يتواصل مع كل الحاضرين، مش بس مجموعة معينة منهم. وعشان يوضح النقطة دي، حكى عن شاب كان شكله أنيق وبنيته رياضية، لكنه وقع في أخطاء خلت حضوره ضعيف جداً؛ زي إنه حط إيده في جيب بنطاله، ومسك الميكروفون بطريقة خلت صوته يتغير طول الوقت، ده غير رعشة إيده وإنه كان بيكلم جانب واحد من الجمهور وناسي الباقيين.

المشكلة الأكبر اللي الصاوي لاحظها في الموقف ده كانت رفض الشاب إنه يسمع الملاحظات، وهنا بيجي دور التواضع في التعلم. الصاوي وضح إن النصائح اللي بيقدمها هي نتيجة تجارب شخصية وأخطاء وقع فيها هو شخصياً على مدار مسيرته، وتعلم منها إن كل حركة أو إشارة على المسرح لازم تكون مدروسة وبوعي كامل، لأن الجمهور بيشوف كل تفصيلة، والتفاصيل دي هي اللي بتوصل الرسالة.

إيه هي "جغرافيا الممثل"؟

الصاوي طرح مفهوم "جغرافيا الممثل" عشان يجاوب على سؤال: إيه اللي بيميز التمثيل عن أي مهنة تانية؟ واستعرض أوجه تشابه بين الممثل ومهارات ناس تانية زي المعلم، المحامي، الإعلامي، الواعظ، ومقدم البرامج. ضرب مثال بالمحامي اللي بيتكلم في المحكمة بلسان موكله وبيستخدم ضمير المتكلم كأنه هو صاحب القضية، وده بالضبط هو تقاطع مهارات المحاماة مع قدرة الممثل على تقمص الشخصيات والتعبير عن مواقفها.

والموضوع مبيقفش عند المسرح بس، ده شمل كمان التعليق الصوتي كجزء من الأداء التمثيلي. الصاوي كمان دافع عن أهمية المسرح المدرسي في بناء الشخصية وتنمية المهارات. ووضح إن التمثيل مختلف تماماً عن الحياة اليومية؛ الممثل مش مطلوب منه يقدم شخصيته الحقيقية، بل لازم يفهم الشخصية اللي بيؤديها وينغمس في عالمها بالكامل.

واستعان بتعبير الكذب الجميل ليوصف العلاقة بين الممثل والجمهور؛ المشاهد عارف إن اللي قدامه شخصية متخيلة، بس بيوافق إنه يدخل العالم ده ويتفاعل مع مشاعره وأحداثه.

روشتة التحكم في الصوت والجسد والتركيز

عشان الممثل يفرض وجوده، لازم يدرك أهمية الصوت. الصوت هو اللي بيشكل حضور الممثل، والصوت الجهوري مش معناه الصراخ أو الضغط على الحلق، لكنه محتاج تدريب سليم يخلي الممثل يستخدم إمكانياته الصوتية والجسدية صح، مع التحكم في درجة الصوت وتوجيهه للجمهور. وفي تطبيق عملي خلال الورشة، طلب الصاوي من المشاركين رفع أصواتهم والتحدث بوضوح، وأكد إن المهارات دي مش بس للممثلين، دي أساسية لأي حد شغال في الإعلام أو التعليم أو صناعة المحتوى.

أما عن مهارة التركيز، فهي السلاح اللي بيحمي الممثل من التشتيت. الأداء ممكن يتعرض لأي مقاطعة، بس الممثل الشاطر هو اللي يقدر يستعيد انتباهه بسرعة ويرجع للنقطة اللي وقف عندها من غير ما يفقد تسلسل أفكاره.

وأخيراً، الصاوي لفت النظر لقيمة "الصمت". مش لازم الممثل يتكلم طول الوقت عشان يوصل المعنى؛ الوقفات، الحركة، ولغة الجسد ممكن توصل الرسالة بقوة أكبر من الكلام. واستحضر شخصية المتشرد اللي اشتهر بيها تشارلي تشابلن، كنموذج للفنان اللي قدر يصنع شخصية مؤثرة جداً باستخدام الحركة والتعبير الجسدي بس.

تفتكروا مين أكتر ممثل مصري حالياً بيطبق مدرسة "الكذب الجميل" دي وبيدخلنا عالمه من أول مشهد؟