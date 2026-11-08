أحمد مكي هيرجع للدراما بـ "الفلكي" بعد مسرحية "في حتة تانية"

ترفيه

أحمد مكي خلاص جهز كل حاجة لمسلسله الجديد "الفلكي"، وهيبدأ يصور أول مشاهد العمل نهاية نوفمبر الجاري في واحد من استوديوهات القاهرة. الموضوع كان المفروض يبدأ من أول نوفمبر، بس مكي اضطر يأجل التصوير عشان مشغول حالياً في عرض مسرحيته "في حتة تانية" ضمن موسم الرياض.

العمل ده هيكون فيه توليفة مميزين، لأن مكي هيشارك البطولة مع جيهان الشماشرجي، وأحمد كمال، وعمرو عابد، وجهاد حسام الدين. والمسلسل من تأليف أحمد مراد وإخراج أبو بكر شوقي، وإنتاج تامر مرسي من خلال شركة سينرجي.

ومكي حالياً في مرحلة البروفات لمسرحية "في حتة تانية"، وتبدأ عروضها يوم 11 نوفمبر وتستمر حتى 15 نوفمبر على مسرح بكر الشدي. وهي كوميدية يشارك فيها مصطفى غريب ومصطفى خاطر وحسام داغر وسارة سلامة، وتمثل عودة مكي للمسرح بعد غياب لسنوات، ومن المتوقع نفاد التذاكر المتاحة منذ يوم واحد في وقت قصير.