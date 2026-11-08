رامي جمال عامل ميكس عربي تركي عشان يدعم محمد صلاح في طرابزون

ترفيه

رامي جمال قرر يحتفل بانتقال محمد صلاح لنادي طرابزون سبور التركي بطريقته الخاصة، فنزل أغنية ميكس بين العربي والتركي عشان يشجع صلاح في تجربته الجديدة. الأغنية اللي كتبها ولحنها رامي جمال، قلبت السوشيال ميديا بتفاعل كبير من الجمهور في مصر وتركيا، وجاءت بكلمات حماسية زي "يا الله بسم الله.. محمد صلاح هيا بسم الله.. طرابزون.. طرابزون.. محمد سجل هدفا.. طرابزون هو فريقي.. محمد روحي.. إن شاء الله.. البطولات لمحمد صلاح".

الأغنية دي نزلت مع الإعلان الرسمي عن انضمام صلاح لطرابزون سبور، بعد ما وقع عقد لمدة موسمين، عشان يبدأ مرحلة جديدة في تركيا بعد مسيرة استثنائية استمرت تسع سنين مع ليفربول الإنجليزي. وبصراحة الحركة دي بتبين إزاي الصفقة مكنتش مجرد نقل لاعب، دي تحولت لحدث جماهيري وفني كبير.

صلاح حظي باستقبال جماهيري كبير في مدينة طرابزون، آلاف المشجعين كانوا في انتظاره قبل ما يتم تقديمه رسميًا في ملعب "بابارا بارك"، وده بيعكس حجم شعبيته في تركيا. ومسؤولو النادي التركي عندهم آمال كبيرة إن صلاح يرجع الفريق لمنصات التتويج محليًا ويعزز وجودهم في أوروبا، خصوصاً مع الخبرات اللي جمعها في إنجلترا وإيطاليا وسويسرا.

بعيداً عن الملعب، الصفقة دي كانت ضربة معلم تسويقية، لأن الإقبال على قمصان الفريق زاد جداً، ومراسم التقديم حظيت بمتابعة واسعة داخل تركيا وخارجها. اللفتة اللي عملها رامي جمال خلت الموضوع يتخطى كرة القدم ويدخل في منطقة الفن والإعلام، احتفالاً بواحد من أهم النجوم في تاريخ الكرة المصرية والعربية.

يا ترى صلاح هيقدر يخلي جمهور طرابزون يغني الأغنية دي في المدرجات بعد أول جول؟