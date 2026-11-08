أنغام مابتهزرش في جمالها.. الرد القاتل على معجب حاول يغازلها

ترفيه

في موقف عفوي حصل خلال واحد من حفلاتها، حاول واحد من الجمهور يغازل الفنانة أنغام بكلمات دافئة، فقال لها: «أنغام صايرة حلوة.. يا حلوها نغومة». الجملة كانت تبان إطراء عادي، بس كلمة «صايرة» بالذات كانت هي المشكلة، لأنها بتوحي إن الجمال ده حاجة لسه حاصلة أو طارئة مش موجودة دايماً.

أنغام طبعاً مسبتش الكلمة تعدي كده، وبسرعة بديهتها المعهودة ردت عليه برد ساخر ومفحم وبكل ثقة: «أنا طول عمري حلوة على فكرة، مش حلوة منك دي». الرد ده كان كفيل إنه ينهي محاولة الغزل اللي كانت 'ناقصة' في نظرها، ويحول اللحظة لتريند على منصات التواصل الاجتماعي.

بصراحة، الرد كان في الجون. إنك تحاول تجامل نجمة زي أنغام وتستخدم كلمة توحي إنها 'لسه' بقت حلوة، ده مخاطرة كبيرة. إحنا هنا قدام كاريزما طاغية وشخصية مابتقبلش الإطراء اللي فيه تقليل من تاريخ جمالها، وده اللي خلى الجمهور يتفاعل بقوة مع الموقف، ويأكد إن أنغام مش بس صوت طرب، دي كمان ملكة في الردود السريعة.