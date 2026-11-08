فاروق فلوكس هياخد الهرم الذهبي في مهرجان القاهرة السينمائي

ترفيه

الفنان فاروق فلوكس من المقرر تكريمه بجائزة الهرم الذهبي، حسب مصادر خاصة لموقع صدى البلد، في الدورة 47 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وده تقديراً لمشواره الفني الطويل اللي استمر لأكتر من ستة عقود وقدم خلالهم أدوار متنوعة خلت له مكانة كبيرة عند الجمهور المصري والعربي.

المهرجان، اللي بيرأسه الفنان حسين فهمي، هيبدأ من 11 لـ 20 نوفمبر 2026، والمناسبة المرة دي خاصة جداً لأنها بتيجي مع الاحتفال بمرور 50 سنة على تأسيس المهرجان اللي بدأ سنة 1976.

وطبعاً القائمة مش مقتصرة على فاروق فلوكس، لأن في تكريمات تانية لرموز سينمائية زي المخرج الإيطالي ماتيو جاروني، والمخرج الموريتاني عبد الرحمن سيساكو، والسيناريست مدحت العدل، ومدير التصوير سعيد الشيمي. أما الفنان آسر ياسين، فهياخد جائزة فاتن حمامة للتميز.

تفتكروا مين تاني من النجوم كان يستاهل يكون موجود في قائمة التكريمات دي؟