نورا بتلعب بعقل علي في "طالع نازل".. والصدمة في الآخر حمل غير متوقع

ترفيه

الحلقة التاسعة من مسلسل "طالع نازل" كانت عبارة عن مهرجان تلاعب نفسي، نورا قدرت تسيطر على خيوط اللعبة وتزود شكوك علي في نفسه وفيها، واستغلت أسوأ فترة بيمر بيها مهنياً عشان تدمّره وتوصله لنقطة الصفر، وده اللي خلى العلاقة بينهم تدخل في نفق مظلم ومعقد جداً.

خطة نورا لـ "تدمير" علي

نورا مسبتش حاجة للصدفة، بدأت تزرع الشك في دماغ علي وبدأت تأججه بطرق خبيثة؛ زي إنها عزمت واحد من صحابهم المشتركين في البيت عشان يتكلم معاها عن مشاكله مع مراته وضغطها عليه عشان يطلق. اللعبة كملت لما علي رجع البيت فجأة ولقى صاحبه موجود، فانفجر فيه وهاجمه بكلمات حادة، وبعد ما الصديق مشي، نورا قلبت التربيزة على علي وعاتبته على تصرفاته اللي بقت غير طبيعية،

الموضوع مخلصش هنا، نورا حتى لما حاولت تشجعه يرجع لشغله، كانت بتعمل ده عشان تزيد شكوكه فيها؛ تظاهرت بالتعب ودخلت الحمام وعملت مكالمة تليفونية بصوت عالي عشان علي يسمعها، ولما واجهها، طلعت بحجة إن الكلام كان عن ميعاد شغل، بس كانت خلاص نجحت إنها تخلي الشك يتسلل لقلبه.

انهيار فني ونفسي

علي في الحلقة دي كان في حالة يرثى لها، فقد السيطرة على أعصابه تماماً وانفعل على مي، والسبب إنه فقد الثقة في موهبته الموسيقية وبقى يشك في أصالة ألحانه بعد أزمة "اللحن المطابق" اللي هزته من جواها. كما استمر في تعاطي الممنوعات، وده خلى حالته النفسية تزداد سوءاً وبقى عاجز تماماً عن التحكم في انفعالاته.

على الجانب الآخر، نورا نفسها بدأت تخسر عملائها بسبب انشغالها الكامل بخطة تدمير علي، لدرجة إن مي لاحظت الانهيار اللي بيمر بيه وحاولت تتدخل وتطلب مساعدة نورا عشان يرجع يثق في نفسه ويهتم بشغله، بس نورا رفضت تماماً ومالقتش أي رغبة في المساعدة،

مواجهات ومفاجأة طبية

الدراما زادت لما علي حاول يتتبع نورا، بس جاله تليفون من مي بتستنجد بيه بسبب مشكلة في شقتها، وبدل ما يساعدها، سابها ومشي، وده عمل مشادة كبيرة بينهم انتهت بأن مي طردته من المكان بعدما واجهته بتعلقه الزائد بنورا. لما علي راح بيت نورا لقى أجواء رومانسية، فزادت شكوكه في خيانتها له، لكن نورا استخدمت ده عشان تقنعه إنه محتاج يروح مصحة نفسية للعلاج، مستغلة حالة التوتر اللي هو فيها.

بعيداً عن علي، نورا دخلت في صدام مع والدتها، ميمي جمال، بخصوص رغبة "مها" (أرملة شقيقها) في الجواز. ميمي أظهرت جانب نرجسي وهاجمت مها واتهمتها بعدم الوفاء، وفتحت سيرة حضانة الأطفال. ورغم إن نورا طلبت من والدتها متكلمش مها في الموضوع، ميمي مسمعتش الكلام وكلمت مها ووجهت لها توبيخ حاد وكلمات قاسية.

الحلقة قفلت بصدمة غير متوقعة؛ نورا كانت بتعاني من مشاكل صحية وافتكرت إنها أعراض انقطاع الطمث، لكن بعد التحاليل والزيارة للطبيب، اكتشفت إنها حامل. الصدمة دي هي اللي سابتنا بنسأل: يا ترى نورا هتكمل في خطة الانتقام من علي، ولا الحمل هيخليها تغير رأيها وتحاول تصلح اللي انكسر؟

المسلسل اللي بيجمع بين التشويق والصراعات الإنسانية ده، من بطولة منى زكي (نورا)، ومحمد شاهين (علي)، ومريم الخشت (مي)، وميمي جمال، وحمزة دياب، والرابر شاهين، وليلى عز العرب، مع ظهور خاص لريهام عبد الغفور كضيفة شرف. العمل من تأليف سماء عبد الخالق وإنجي القاسم، وإخراج هاني خليفة، وإنتاج أمير شوقي.