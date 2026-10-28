طمنونا على سامي عبدالحليم.. حالته الصحية استقرت أخيراً

ترفيه

الحالة الصحية للفنان سامي عبدالحليم استقرت أخيراً، بعد رحلة علاج طويلة بدأت خلال شهر مارس الماضي.

منى أبو سديرة، زوجة الفنان، أكدت إن حالته استقرت بعد ما بدأت تتدهور على مدار 7 شهور، ووضحت إنها مش طالبة أي مساعدة من حد، لكنها طالبت باستمرار الدعاء لحد ما تستقر حالته الصحية.

الأزمة الصحية بدأت في مارس الماضي لما تعرض لجلطة في المخ، ومن وقتها وهو تحت الرعاية الطبية ودخل العناية المركزة كذا مرة، وطبعاً أسرته وزمايله في الوسط الفني كانوا متابعين حالته باستمرار.

من ناحيتها، نقابة المهن التمثيلية برئاسة الفنان أشرف زكي متابعة الوضع باستمرار، وبتقدم كل الدعم والتسهيلات لحد ما يتطمنوا إن حالته الصحية رجعت مستقرة بالكامل.

نتمنى له الشفاء التام.