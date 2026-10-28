هناء الشوربجي تنضم لـ «عشماوي».. ومحمد رمضان راجع بعد غيبة

ترفيه

الفنانة هناء الشوربجي انضمت رسميًا لطاقم عمل مسلسل «عشماوي»، وهتلعب دور والدة الفنانة يسرا اللوزي في الأحداث. المسلسل ده هيكون بوابة رجوع محمد رمضان للماراثون الرمضاني في 2027، بعد غياب 4 سنين عن الدراما الرمضانية من ساعة مسلسل «جعفر العمدة» اللي اتعرض في 2023.

محمد رمضان بدأ فعلاً تصوير أول مشاهد المسلسل في استوديو بالقاهرة، وخطة التصوير مش هتكتفي بالاستوديوهات، لأن فيه شوارع ومناطق مشهورة في القاهرة والجيزة هتشهد تصوير المشاهد، وفي نفس الوقت الشركة المنتجة لسه بتخلص استقرارها على باقي أسماء المشاركين في العمل.

بالنسبة للقصة، محمد رمضان هيقدم شخصية «خليفة»، وهو منفذ أحكام إعدام في مصلحة السجون (ومن هنا جه اسم المسلسل). خليفة عايش حياة هادية ومستقرة مع أسرته، لحد ما بتحصل أزمة قاسية لبنته، اللي بتقوم بدورها جيسيكا حسام الدين، والأزمة دي بتقلب حياته تمامًا وبتدخله في صراع إنساني وقانوني صعب.

المسلسل مش بس هناء الشوربجي، ده فيه مجموعة نجوم زي باسم سمرة، ويسرا اللوزي، وإسعاد يونس، ومحمد عبد الحافظ، وعصام السقا، وجيسيكا حسام الدين. والعمل من تأليف محمد إسماعيل أمين وإخراج بيتر ميمي.

تفتكروا شخصية منفذ أحكام الإعدام هتطلع مرعبة ولا إنسانية أكتر؟