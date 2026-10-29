تطبيقات التجسس في مسلسل «طالع نازل».. هل هي حقيقة ولا مجرد دراما؟

ترفيه

مشهد تثبيت تطبيق تجسس على موبايل الزوج في مسلسل «طالع نازل» عمل حالة جدل كبيرة، خصوصاً إن البطلة منى زكي قدرت تتابع كل تحركاته بالصوت والصورة. الحقيقة إن اللي شفناه في المسلسل مش خيال خالص، رغم إن الدراما بالغت شوية في إمكانيات التطبيق عشان تخدم القصة، لكن فعلاً في تطبيقات في الواقع بتسمح للشخص إنه يراقب الطرف التاني، ويتتبع خطواته، ويوصل لكل حاجة على الموبايل، وممكن كمان يتحكم فيه عن بُعد.

القصة دي مالهاش علاقة مباشرة بطفرة الذكاء الاصطناعي اللي بنعيشها، لأن التطبيقات دي موجودة من زمان جداً، وما كانتش محتاجة ذكاء اصطناعي عشان تتطور أو تتبت على الأجهزة.

من «رقابة أبوية» لتجسس كامل

فكرة التطبيقات دي مش جديدة ولا مسلسل «طالع نازل» هو اللي اخترعها، لأنها ظهرت في أعمال درامية كتير على مدار سنين. الحكاية بدأت فعلياً سنة 1995 تحت اسم «تطبيقات الرقابة الأبوية»، وبالتحديد مع إطلاق أول نسخة من تطبيق «نت ناني» (NetNany) مع بداية ثورة الإنترنت وغرف الدردشة الجماعية، وفكرة هذه التطبيقات قامت على وضع قيود تمنع الأطفال أو المستخدمين من الوصول إلى مواقع بعينها أو مراقبة ما يقومون به في أجهزتهم.

بعدها في سنة 1998، شركة «سايبر بترول» نزلت تطبيق بيخلي الأهالي يراقبوا أجهزة أولادهم ويسجلوا نشاطهم في شكل فيديوهات أو لقطات شاشة وتقارير نصية. ومع تطور الموبايلات الذكية، الموضوع كبر، وبقى الأب أو الأم يقدروا يثبتوا تطبيق يراقبوا بيه الطفل، ويمنعوه من حاجات معينة، أو حتى يفتحوا الميكروفون والكاميرا الأمامية والخلفية عشان يشوفوا ويسمعوا كل حاجة.

الخصوصية في خطر والشركات بتلعب

رغم إن الهدف الأساسي من التطبيقات دي كان نبيل وهو حماية الأطفال، إلا إنها سببت قلق كبير للمدافعين عن الخصوصية في العالم كله. في دراسة نشرها موقع «ساينس دايركت» في أكتوبر 2026، أكد إن استخدام تطبيقات الرقابة الأبوية بيعتبر خرق لخصوصية الأطفال، لأنها بتسمح بمراقبة مكانهم وسماعهم ورؤيتهم في أي وقت.

والمشكلة الأكبر إن في تطبيقات تجسس صريحة بتخدع المستخدمين وبتقدم نفسها على إنها تطبيقات «رقابة أبوية» عشان تتفادى المنع، حسب تقرير موقع «بي سي ماغازين». الخطورة هنا إن التطبيقات دي مش بس بتدي وصول كامل للطرف اللي بيراقب، لا دي كمان بتفتح ثغرة لأن بياناتها ممكن تُسرق أو تُخترق، وساعتها أي حد في العالم يقدر يستخدم أدوات التتبع والميكروفون والكاميرا.

عشان كده، «بي سي ماغازين» بينصح الناس تبعد عن تطبيقات الرقابة الخارجية، وتستخدم الأدوات اللي بتكون مبنية أصلاً جوه أنظمة التشغيل أو التطبيقات الرسمية لأنها أأمن بكتير.

إزاي تعرف إن موبايلك «متراقب»؟

الفكرة كلها بتعتمد على إن التطبيق بياخد صلاحيات كاملة وغير مراقبة للوصول للموبايل، والمشكلة إن مفيش جهات خارجية بتراقب الصلاحيات دي، فالتطبيق ممكن يبعت صورك وأصواتك لجهات تانية أو يخزنها على خوادمه الخاصة. ودراسة «ساينس دايركت» شددت على ضرورة وجود أطر عالمية لمراقبة التطبيقات اللي بتاخد الصلاحيات دي بسبب الخطر اللي بتمثله.

لو شاكك إن موبايلك عليه تطبيق من ده النوع، في كذا علامة ممكن تلاحظها. تقرير «ميك يوز أوف» بيقول إن أهم طريقة هي مراجعة صلاحيات الوصول للمستشعرات؛ يعني لو لقيت تطبيق «آلة حاسبة» مثلاً طالب يفتح الكاميرا، يبقى في حاجة غلط. كمان لازم تراجع التطبيقات المثبتة على الموبايل بشكل دوري وتشوف لو في أي تطبيق غريب نزل من غير علمك.

في علامات تانية واضحة، زي إن البطارية تخلص بسرعة غير طبيعية، أو حزمة البيانات تستهلك بمعدل أكبر من المعتاد، أو حتى إن الموبايل يتصرف بغرابة، زي إنك تلاقي صور أو إعدادات وتطبيقات جديدة نزلت لوحدها وأنت ملمستش الجهاز.

تفتكروا الرقابة الأبوية دي حماية فعلاً ولا بداية لانتهاك الخصوصية؟