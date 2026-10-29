كريم أبو ذكري بيرد على اتهامات سرقة فكرة مسلسل «180»

ترفيه

المنتج كريم أبو ذكري ميسكتش على الكلام اللي انتشر الساعات اللي فاتت على السوشيال ميديا، وطلع بيان رسمي يرد فيه على اتهامات إن مسلسل «180» مقتبس من أعمال أو أفكار ناس تانية.

كريم أكد إن التحضير للمسلسل ده بدأ من سنين، وإن أول مخاطبة رسمية موثقة بخصوص المشروع كانت مع وزارة الداخلية في مايو 2023. وقتها كانت الخطة إن المسلسل يتعرض على منصة WATCH IT، بس بعد كده الخطة اتغيرت وبقى المسلسل من ضمن أعمال موسم رمضان 2027.

وبالنسبة للي بيقولوا إن الفكرة مسروقة، فالمنتج وضح إن كل التسلسل الزمني لتحضير المسلسل متوثق بمستندات ومراسلات رسمية، وده يثبت إن المشروع مش وليد اللحظة وبدأوا شغل فيه قبل ما تطلع الادعاءات دي.

أما عن الأشخاص اللي بيوجهوا الاتهامات، فكريم نفى تماماً إنه يعرفهم أو يكون فيه أي صلة بتربطه بيهم من قريب أو بعيد. وفي نفس الوقت، شدد إنه محتفظ بكامل حقوقه القانونية، وممكن ياخد إجراءات ضد أي حد يثبت إنه نشر ادعاءات كاذبة أو حاول يشهر بيه أو يسيء لسمعته المهنية من غير دليل.

كريم ختم بيانه إنه بيحترم صناعة الدراما وكل اللي شغالين فيها، وأكد إن الاعتداء على حقوق الآخرين مش من منهجه، بس برضه مش هيسمح إن حد يمس حقوقه أو سمعته في الشغل.