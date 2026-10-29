هنا الزاهد في رمضان 2027: مفاجأة في نوع المسلسل وموعد تصوير «بنت وداد»

ترفيه

هنا الزاهد قررت تفاجئنا وتخرج بره منطقة الراحة بتاعتها، وكشفت إن مسلسلها الجديد اللي بيجمعها بالفنان أحمد عبد الوهاب مش كوميدي، وده عكس اللي الجمهور متعود عليه منها في أعمالها اللي فاتت. المسلسل، اللي اتغير اسمه من «أرضي بجنينة» لـ «من حبي فيك»، من المقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2027.

عن تفاصيل «من حبي فيك»، المنتج أمير شوقي وضح إن العمل مكون من 15 حلقة، والسيناريو من تأليف محمد رجاء.

أما بالنسبة لمسلسل «بنت وداد» اللي عمل حالة من التساؤلات بسبب توقفه أكتر من مرة، فهنا الزاهد حسمت الموعد وقالت إن فريق العمل هيرجع يصور المسلسل بعد ما يخلص موسم دراما رمضان 2027، يعني التصوير مش هيبدأ قبل انتهاء الموسم الرمضاني المقبل.

وبعيدًا عن الشغل، هنا الزاهد وجهت رسالة كلها حب للفنانة عائشة الكيلاني بعد تكريمها من نقابة المهن التمثيلية. هنا وصفت عائشة الكيلاني بأنها كانت «رمز للضحكة والسعادة»، وأكدت إنها تستحق التكريم ده من زمان وقالت لها: «وحشتينا».