ياسمين عبد العزيز بتعتذر عن رمضان 2027.. مفيش استعجال في "الورق الحلو"

ترفيه

ياسمين عبد العزيز قررت تريحنا من التكهنات وأكدت إنها مش هتكون موجودة في موسم دراما رمضان 2027. الفنانة ردت على الأخبار اللي كانت بتقول إنها مضت عقد مسلسل جديد ومستعدة للسباق الرمضاني، وقالت بوضوح إنها مش هتشارك في الموسم الجاي عشان تركز أكتر في اختياراتها الفنية وتحضر عمل يليق بجمهورها.

ياسمين وضحت إنها لسه مخلصة تصوير فيلمها الجديد ونزل فعلاً في السينمات، وشايفة إن التحضير لمسلسل وتصويره محتاج وقت كافي، خصوصاً إنها مش من النوع اللي بيحب ينزل رمضان لمجرد التواجد، لكنها بتستنى "ورق حلو" وسيناريو يستحق التقديم. وبصراحة، الوقت اللي فاضل مش كفاية إنها تحضر العمل بالشكل اللي هي بتتمناه، وده اللي خلاها تاخد قرار الغياب.

لو رجعنا لآخر ظهور درامي لياسمين، كان في مسلسل «وننسى اللي كان» في رمضان 2026، وكان معاها في البطولة كريم فهمي وشيرين رضا وخالد سرحان ومنة فضالي ومحمد لطفي. المسلسل كان من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري، وحكى عن حياة النجمة جليلة والصراعات اللي عاشتها، وإزاي طريقها اتقاطع مع "بدر" المقاتل المحترف المعتزل في إطار درامي اجتماعي.

إحنا مع ياسمين في قرارها، إنك تستنى عمل قوي أحسن بكتير من إنك تظهر في حاجة مش مقتنعة بيها لمجرد إن الموسم رمضان.