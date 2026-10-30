مدير رعاية الشباب بجامعة بني سويف يدافع عن محمد ثروت: الفيديو مقصوص

ترفيه

طلع محمد فاروق، مدير عام رعاية الشباب بجامعة بني سويف ورئيس لجنة الحكام الأسبق، عشان يوضح الحقيقة ورا الفيديو المنتشر للفنان محمد ثروت. فاروق أكد في مداخلة تليفونية ببرنامج "أخر النهار" إن الفيديو ده اتجتزأ من سياقه خالص، وإن اللي ظهر فيه كان مجرد هزار من محمد ثروت مع الطلاب استجابة لطلبهم، ولازم المقطع يتشاف كامل عشان نفهم إيه اللي حصل بالظبط.

وبالنسبة لسبب وجود الفنان في الجامعة، فاروق قال إن طلاب جامعة بني سويف هم اللي طلبوا حضور محمد ثروت للمشاركة في الندوة، وده تعبيرًا عن حبهم وتقديرهم لفنه. وأضاف إن الجامعة دايمًا مهتمة بتنظيم فعاليات وأنشطة طلابية بتستضيف نجوم الفن والإعلام في مصر عشان تدعم الأنشطة الثقافية والفنية للطلبة.

بصراحة، حوار الفيديوهات المقصوصة ده بقى موضة، والواحد مبيعرفش الحقيقة غير لما المسؤول يتدخل ويوضح إن الموضوع كان هزار.