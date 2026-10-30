عمر الشريف «الابن» في فيلم Crazy Rich Arabs.. وداعاً لصور هوليوود النمطية

ترفيه

عمر الشريف «الابن» راجع بطل في فيلم كوميدي رومانسي جديد بعنوان (Crazy Rich Arabs). الخطوة دي مش مجرد تمثيل، لكنها رهان على تقديم الشخصيات العربية بشكل مختلف تماماً، بعيد عن القوالب التقليدية والصور النمطية اللي اتعودنا نشوفها في أغلب إنتاجات هوليوود، عشان كدة الفيلم بيحاول يكسر القاعدة دي ويقدمنا بصورة واقعية وأقرب للحقيقة.

الفيلم كان مقرر يبدأ تصويره الأسبوع اللي بعد 28 أكتوبر 2026 في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، وهيشارك في العمل ممثلين منهم وسام أصغري، وآرون قادر، ووليد شايا، وكوروش بارسابور، ولارا جيه باري وسارة سيادات وجورج خوري، بالإضافة لظهور وجوه جديدة لأول مرة زي صوفيا كونات ومايا طنوس.

خلطة الإنتاج والإخراج

العمل ده من إخراج بيتر تكلا، أما السيناريو فكان تعاون بين وليد شايا وجيمي موناك. والموضوع مخلصش عند التمثيل، لأن عمر الشريف «الابن» داخل في اللعبة من ناحية تانية كمان، حيث بيشارك هو ووليد شايا في الإنتاج التنفيذي للفيلم،

حكاية يوسف والتوأم المفقود

قصة الفيلم بتلف حوالين شخصية (يوسف)، وهو موسيقي محافظ من بيروت، بيقرر يسافر لوس أنجلوس عشان يتجوز (ريما). طبعاً المشوار مش هيكون سهل، لأن يوسف هيصطدم بتحديات غير متوقعة وهو بيحاول يقنع شقيق ريما، اللي بيتعامل بحماية زايدة جداً، إنه يوافق على الجوازة دي.

لكن الدراما الحقيقية بتبدأ لما يوسف يكتشف مفاجأة قلبت حياته؛ وهو إن عنده شقيق توأم مفقود من سنين طويلة. التوأم ده مش أي حد، ده محامي طلاق غني جداً وعايش في قلب هوليوود. ومن هنا بتبدأ سلسلة من المفارقات الكوميدية بعد ما الشقيقين بيقرروا يبدلوا هوياتهم، وكل واحد يعيش مكان التاني.

تفاصيل الشخصيات والصراع الثقافي

مع تطور الأحداث، الكوميديا والرومانسية بتزيد، وبتبدأ أسرار العيلة تتشابك مع الاختلافات الثقافية اللي بتظهر في التعاملات. في وسط الزحمة دي، بتظهر شخصيات تانية بتأثر في المسار، زي (ليلى) اللي بتملك صالة في منطقة بيفرلي هيلز الراقية.

أما عمر الشريف «الابن» فبيجسد دور شخصية (شاي)، وهو شخص شغال في تأجير الوحدات السكنية من خلال واحد من التطبيقات، وده بيضيف لمسة عصرية على الشخصيات العربية الموجودة في الفيلم.

الهدف من الفيلم

وليد شايا وضح إن الهدف الأساسي من الفيلم هو تقديم معالجة مختلفة تماماً للشخصيات العربية، وشخصيات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. الفكرة إنهم يكونوا في أدوار رئيسية في عمل كوميدي رومانسي، بدل ما يتم حصرهم في الصور النمطية اللي السينما العالمية ثبتتها لسنين طويلة.

الفيلم بيركز على إظهار الثقافة العربية بروح مرحة وإنسانية، وبيقدم قصة بتناقش مفاهيم الحب والعيلة، وبتبحث عن المعنى الحقيقي للنجاح والسعادة، بعيداً عن أي تنميط مرتبط بالشخصيات دي على الشاشة. بصراحة، لو الفيلم قدر يغير الصورة دي فعلاً، هيبقى مكسب كبير لينا كلنا.