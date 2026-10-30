بشرة مريم الخشت وهند صبري تقلب السوشيال ميديا: هو إحنا نسينا شكل الوشوش الطبيعية؟

ترفيه

المواجهة اللي جمعت منى زكي ومريم الخشت في مسلسل «طالع نازل» على منصة «شاهد» مكنتش مجرد صراع درامي بين «نورا» و«مي»، لكنها تحولت لجدل واسع على السوشيال ميديا. السبب كان اللقطات القريبة (Close-ups) في مشهد العشاء اللي جمع الزوجتين لأول مرة بوجود الزوج، لأن الكاميرا أظهرت تفاصيل بشرة مريم الخشت بوضوح، بما فيها آثار الحبوب والجفاف وملمس الجلد الطبيعي، وده خلى جزء من الجمهور يتفاجئ لأنهم مش متعودين يشوفوا التفاصيل دي في وشوش النجمات.

النقاش انقسم لجهتين؛ ناس انتقدت مظهر بشرتها، وناس تانية دافعت عن حقها في إنها تظهر بطبيعتها من غير ما تلتزم بمعايير جمالية صارمة. الجدل ده طرح سؤال مهم: هل إحنا فعلاً بقينا نستغرب رؤية البشرة الحقيقية بسبب تعودنا على الوجوه الناعمة والخالية من أي عيوب في الصور والإطلالات اللي بنشوفها كل يوم؟

من العيادة الجلدية لرد مريم الخشت

الموضوع ملقاشش مجرد تعليقات من المتابعين، ده وصل للمجال الطبي لما طبيبة جلدية نشرت صور قريبة لوجه مريم الخشت، وأشارت لظهور الحبوب والجفاف، واتكلمت عن حاجة بشرتها للترطيب والعناية وجلسات الجلدية عشان توصل للنتيجة المثالية. المنشور ده زود حالة الجدل؛ فيه ناس أيدت أهمية العناية بالبشرة، وناس تانية شافت إن تحويل ملامح الفنانة لتقييم علني حاجة غير مقبولة، وإن وجود حبوب أو جفاف مش معناه إنها مهملة في نفسها، ولا يدي الحق لأي حد إنه يحكم على مظهرها بناءً على لقطة تلفزيونية.

مريم الخشت مسبتش الجدل ده يمر من غير تعليق، وتفاعلت مع منشور بيدافع عن ظهورها الطبيعي وبيرفض المبالغة في تقييم بشرة الستات، وكتبت بكل بساطة: «الحمد لله وشوش طبيعية». الرد القصير ده كان رسالة واضحة إن البشرة مش لازم تكون خالية تماماً من المسام أو الحبوب عشان تكون جميلة، وإن الظهور الطبيعي على الشاشة مش محتاج اعتذار أو تبرير.

هند صبري وكشف الحقيقة بعيداً عن الفلاتر

في نفس سياق النقاش ده، لفتت هند صبري الأنظار بصورة سيلفي شاركتها مع متابعيها، ظهرت فيها بلقطة قريبة بتركيز على العين وأحمر شفاه أحمر، لكن من غير ما تخفي المسام أو البثور والتجاعيد الدقيقة في بشرتها. هند مابعتمدش الملامح المصقولة في صورها، بل حافظت على عفوية الصورة، وده بيعتبر مثال للتصالح مع المظهر الحقيقي بعيداً عن ضغط الصور المثالية.

التوجه ده مش جديد على هند صبري، لأنها متعودة تشارك صورها الطبيعية واتكلمت قبل كده عن الانتقادات اللي تعرضت لها بسبب بشرتها، وأكدت إنها مش مطالبة بأن تكون في غاية الكمال. ظهور هند بيعتبر امتداد للنقاش اللي بدأته مريم الخشت، لأن الاتنين بيفتحوا مساحة لرؤية المرأة بعيداً عن شروط البشرة المثالية، وبيأكدوا إن المسام أو اختلاف لون الجلد مش حاجات نخجل منها ولا بتقلل من أنوثة أو جمال الست.

هل بقينا بنخاف من البشرة الحقيقية؟

الرسالة الأهم هنا هي إن اللي بنشوفه على إنستجرام مش دايماً انعكاس حقيقي للواقع. حق أي ست إنها تحب المكياج وتهتم ببشرتها، لكن مش لازم تخفي كل تفصيل في وشها عشان تحس بالرضا عن نفسها. ومن المواقف اللي لفتت النظر، تعليق الإعلامية سهير جودة في برنامج «الستات»، اللي دافعت فيها عن ظهور مريم الخشت والفنانة هاجر حاتم بملامحهما الطبيعية في المسلسل.

سهير جودة سألت سؤال جوهري: «هو إحنا إمتى بقينا نستغرب حد لو وشه طبيعي؟ وليه بنشوف إن البشرة اللي فيها عيوب دي إهمال وإنها مش حاجة طبيعية؟». ورفضت فكرة ربط جمال الست واهتمامها بنفسها بامتلاك بشرة مثالية، وكأن أي تفصيل طبيعي يستحق الانتقاد.

النقاش ده كشف إن توقعات الجمهور مابقتش مقتصرة على صور السوشيال ميديا، لكنها وصلت للشاشة، لدرجة إن ظهور تصبغات أو خطوط دقيقة في وجه فنانة بقى يثير الجدل. وده نتيجة لانتشار الفلاتر وتطبيقات تعديل الصور اللي خلتنا نشوف وجوه بملمس ناعم وموحد، لدرجة إن الستات بقوا يقارنوا بشرتهم الحقيقية بصور مش حقيقية أصلاً.

يا ترى هنفضل نصدق إن الفلتر هو اللي بيمثل الجمال، ولا هنرجع نتقبل إن البشرة الطبيعية هي الأصل؟