خالد محمود بيدخل في خناقة الدفاع عن أحمد العوضي وبيرد على الحاقدين

ترفيه

الفنان خالد محمود بدأ تحضيراته المبدئية عشان يدخل في مسلسل "سلطان الديب" مع أحمد العوضي، والعمل من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام، ومخطط له إنه ينزل في موسم دراما رمضان الجاي.

خالد محمود قال في حواره مع تليفزيون اليوم السابع إنه متابع العوضي من فترة طويلة، وشايف إنه فنان مهتم بالرسالة اللي بيقدمها وعايز يعمل حاجة إيجابية من خلال الفن، وده اللي خلاه يوافق فوراً لما العوضي كلمه، لأن مبادئهم واحدة.

وبالنسبة للهجوم اللي بيحصل على العوضي أحياناً، محمود كان له رأي حاد، وقال إن الواقع هو اللي بيثبت إن العوضي نجم كبير، وبسأل: لو مكنش نجم مهم، ليه شركات الإنتاج تطلبه كل سنة في رمضان؟ وليه دايماً بيحتل المراكز الأولى في المشاهدات؟

وبحسب رؤية محمود، العوضي ما فرضش نفسه على حد عشان يتقال عليه نجم، لكنه حقق شعبية طاغية ومشاهدات كبيرة جداً. أما عن الهجوم، فمحمود شايف إن الحاقدين مش بيتكلموا غير على الناجحين، وإن الجدل اللي حوالين العوضي ده سببه نجاحه.

العمل مقرر عرضه في موسم دراما رمضان الجاي.