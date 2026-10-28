مصطفى شعبان ونيللي كريم مع بعض في رمضان 2027

ترفيه

من دلوقتي بدأنا نجهز لرمضان 2027، والمفاجأة إن مصطفى شعبان ونيللي كريم هيجتمعوا في مسلسل واحد. محمود حجاج هو اللي ماسك الكتابة المرة دي، وشغال حالياً على مسلسل من 30 حلقة، والمسلسل من التيمة الشعبية اللي ليها جماهيرية واسعة.

لسه مفيش تفاصيل كاملة عن اسم المسلسل أو المخرج، بس الفترة الجاية هيتم الإعلان عن كل حاجة، وبعدها هيبدأوا يختاروا باقي الأبطال وتوزيع الأدوار عشان التصوير يبدأ في الأسابيع القليلة اللي جاية. وبصراحة، الفكرة إننا نشوف نيللي كريم في عمل شعبي مع مصطفى شعبان دي لوحدها تخلينا نتحمس نشوف النتيجة هتكون إيه.

التعاون ده مش الأول بين محمود حجاج ومصطفى شعبان، ده تاني سنة ورا بعض؛ لأنهم لسه مخلصين تجربة مسلسل "درش" في رمضان اللي فات، والمسلسل ده حقق نجاحًا جماهيريًا ضخمًا وكان تريند في مصر والوطن العربي.

وعشان نذكركم بـ "درش"، المسلسل كان عن عامل عطارة بسيط بيرجع حارته بعد سنين وبعد حادث غامض يفقده الذاكرة، والكل بيكتشف إنه مش مجرد عامل عادي، ده كان عايش حياة مزدوجة وتاريخ سري، ودخل في مواجهات مع أعداء من الماضي. المسلسل ده كان فيه مجموعة كبيرة من النجوم زي سهر الصايغ، رياض الخولي، سلوى خطاب، ونضال الشافعي، وغيرهم كتير، وكان من إخراج أحمد خالد أمين.

تفتكروا الكيميا بين مصطفى ونيللي في جو الحارة الشعبية هتطلع عاملة ازاي؟