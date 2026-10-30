مين ضيف صاحبة السعادة الجاي؟ إسعاد يونس بتشوقنا

ترفيه

إسعاد يونس قررت تلعب معانا لعبة التوقعات، وسألت جمهورها عن هوية ضيف الحلقة الجديدة من برنامجها «صاحبة السعادة»، والجمهور بدأ يتوقع إن الضيف يكون الإعلامي شريف مدكور.

بعيداً عن برنامجها، إسعاد يونس كانت محور الاهتمام في الدورة الثامنة من ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي، اللي شالت اسمها تحت عنوان «دورة صاحبة السعادة». الملتقى اللي استمر لحد 30 أكتوبر، كان حضور فني وثقافي كبير، بمشاركة فرق مسرحية من مصر ودول عربية وأجنبية، وركز على مواهب الشباب وأهمية المسرح الجامعي.

الدورة دي كانت تحت شعار «المسرح حياة» برئاسة المخرج عمرو قابيل، وقدمت برنامج متنوع فيه عروض مسرحية وورش فنية وندوات ثقافية. وتم إطلاق مسابقة للمسرح المدرسي لأول مرة باسم الفنانة صفاء أبو السعود. العراق كمان كانت ضيف شرف بـ 3 عروض مسرحية من جامعات بغداد والقادسية وبابل.

في حفل الافتتاح، تم تكريم إسعاد يونس بجانب الفنان فتوح أحمد، والمخرج العراقي جبار الجودي، والفنان الإماراتي عبد الله محمد الظنحاني، والمخرج العماني عماد الشنفري، تقدير للي قدموه في الحركة المسرحية.

المخرج عمرو قابيل أكد إن استمرار الملتقى سببه الإيمان بقدرات الشباب وأحلامهم، وإن الشغل عشانهم يستحق أي مجهود أو صعوبات، لأن المسؤولية تجاه الأجيال الجديدة أهم من أي تحديات في تنظيم الفعاليات الفنية.

تفتكروا توقع الجمهور صح وشريف مدكور فعلاً هو اللي هيكون في الكرسي الجاي؟