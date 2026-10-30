مريم غريبة راجعة للدراما بـ «انكسار» وعمل عربي مشترك

ترفيه

الممثلة مريم غريبة بتعود للدراما بعد غياب نحو سنتين، وبتواصل حالياً تصوير مسلسل «انكسار» اللي هيشوفه الجمهور في رمضان الجاي على MBC ومنصة «شاهد».

مش بس كده، مريم بتحضر لبطولة مسلسل عربي مشترك «بان عرب» بيجمع نجوم من مصر وسوريا والعراق، وشاركت في فعاليات الدورة التاسعة لمهرجان الجونة السينمائي في مصر، وحضرت جلسة نقاشية عن صناعة المسلسلات العربية المشتركة «بان عرب» وسبل الاستفادة من خبرات الدراما المصرية في تطوير الدراما العربية ودعم الإنتاجات المشتركة والوصول للجمهور العالمي.

الرجعة دي بتيجي بعد ما كانت آخر مشاركة ليها في مسلسل «عسل مسموم» اللي اتعرض على MBC وجمع معاها فنانين زي ذو الفقار خضر وصبا إبراهيم وبكر خالد وهند نزار وزهور علاء وكاظم القريشي.

يا ترى المسلسل المشترك هيطلع بالصورة اللي بنتمناها ولا هيكون مجرد تجميع نجوم وخلاص؟