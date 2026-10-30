750 ألف ريال بس! السدحان يكشف ميزانية أول جزء من «طاش ما طاش»

ترفيه

عبدالله السدحان صدمنا بمبلغ ميزانية الجزء الأول من مسلسل «طاش ما طاش»، واللي كانت حوالي 750 ألف ريال بس. السدحان كشف في لقاء إن الدعم اللي وصلهم في البداية كان محدود جداً، وساعات كان مجرد دعم لوجيستي مع مبالغ بسيطة جاية من وزارة الإعلام.

طبعاً الميزانية دي زادت بعد كده لما العمل حقق نجاح كبير، بس في الأول فريق الإنتاج اضطر يشغل دماغه عشان يوفر فلوس، فلجأوا لفكرة الإعلانات جوه المشاهد نفسها، وده حصل بعد ما أخدوا موافقة وزير الإعلام في الوقت ده.

بصراحة الرقم يثبت إن الفكرة والتمثيل هما اللي بيعملوا النجاح مش الفلوس والإنتاج الضخم، تفتكروا لو كان معاهم ميزانية ملايين من الأول كان المسلسل هيطلع بنفس الروح دي؟