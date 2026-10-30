عمرو عابدين: بلاش تحصروني في الكوميديا ومتعتي الحقيقية في الدراما

ترفيه

المخرج عمرو عابدين قرر يحط نقط على الحروف بخصوص تصنيفه الفني، وأكد إنه مش حابب خالص يتصنف كمخرج كوميدي، حتى وهو مقدم أعمال كوميدية كتير زي مسلسلات «عصابة بابا وماما» ببطولة هاني رمزي ونيكول سابا، و«مبروك جالك قلق» ببطولة هاني رمزي وغادة عادل.

عابدين اعترف إن الشغل الإداري شده بعيد شوية عن الإخراج لعالم الدراما التليفزيونية، وقال إنه بيحب الوضع ده ومش حاسس إنه عبء عليه، بس في نفس الوقت أكد إن متعته الحقيقية هي الرجوع كمخرج درامي. وافتخر إن عنده أعمال درامية لسه عايشة مع الجمهور المصري، حتى لو كان آخر عمل عمله من تلات أو أربع سنين زي «القاتل الذي أحبني» ببطولة هاني رمزي.

وعن خطته الجاية، طمنا إنه راجع قريب جداً، وكان فيه مسلسل مهم اتأجل السنة اللي فاتت.

يا ترى هنشوفه فعلاً في دراما تقيلة ولا الكوميديا هتفضل ملاحقاه؟