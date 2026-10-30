«المداح - أسطورة السبعة».. حمادة هلال راجع في رمضان 2027

ترفيه

حمادة هلال شغال حالياً في التحضير لمسلسله الجديد اللي هينافس في سباق رمضان 2027، والمرة دي المسلسل هيكون بعنوان «المداح - أسطورة السبعة».

واضح إن حمادة هلال ناوي يكمل في السلسلة دي بعد ما حققت نجاح جماهيري كبير في أجزائها السابقة، خصوصاً الجزء السادس اللي كان موجود بقوة في موسم رمضان 2026 وشارك فيه نجوم زي هبة مجدي، خالد سرحان، دنيا عبد العزيز، حنان سليمان، فتحي عبد الوهاب، حمزة العيلي، وعلاء مرسي.