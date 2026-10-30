خناقة كلامية.. أشرف زكي يرد على تصريحات نجوى إبراهيم

ترفيه

الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، دخل في مداخلة تليفونية مع الفنانة نجوى إبراهيم عشان يناقشها في تصريحاتها الأخيرة عن الفنانين. أشرف زكي أكد إنه اتفاجئ هو ومجموعة من زملائه بالكلام اللي قالته، ووضح إن الفنانين شعروا بالاستياء من بعض التصريحات دي، وإن الوسط الفني من حقه يرد على أي حاجة اعتبرها إساءة لنجومه.

أشرف زكي حاول يوازن الأمور، لأنه شدد على تقديره الشخصي لنجوى إبراهيم ومكانتها الفنية والإنسانية، وقال إنه مش شايف إنها تعمدت الإساءة لزملائها، خصوصاً إنها متعودة تتكلم عنهم بحب واحترام، حتى وهو مش عارف إذا كانت تقصد أشخاص معينين ولا لا.

من ناحيتها، نجوى إبراهيم نفت تماماً إنها كانت عايزة تهين أي حد، وقالت بوضوح: «أنا لا أقصد إن أنا أهين»، وأوضحت إن كلامها جاي من واقع عمرها ومكانتها، وإنها بتشوف الفنانين دول زي ولادها، وعشان كده اتكلمت بصفتها «ماما نجوى»، اللقب اللي ارتبط بيها لسنين طويلة.

نجوى إبراهيم أكدت كمان إنها مذكرتش أي أسماء بعينها في تصريحاتها، وإن من حقها تعبر عن رأيها، مع تأكيدها على احترامها لأشرف زكي وكل الفنانين، وإن حديثها مكنش بيستهدف الإساءة لأي شخص.

المكالمة انتهت باتفاق متبادل على الاحترام والتقدير، بعد ما أشرف زكي أكد إن احترامه لنجوى إبراهيم كرمز من رموز الوسط الفني لا يتعارض مع حق الفنانين في الرد على أي تصريحات بيشوفوا إنها بتمسهم.