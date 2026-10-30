كارولين عزمي تخطف الأنظار في حفل The Best بلوك خريفي أمام الأهرامات

ترفيه

كارولين عزمي قررت تحتفل بفوزها بجائزة أفضل ممثلة دور ثاني سينما في حفل The Best بطريقتها الخاصة، وشاركت متابعيها جلسة تصوير مميزة كانت الخلفية فيها أهرامات الجيزة، وده أعطى اللوك فخامة وتاريخية لافتة.

الفستان كان طويل وبمزيج من اللونين الأسود والبرتقالي الداكن مع طبعات ورود ملونة، واعتمدت قصة الـ Halter neck اللي بتلف حول الرقبة. أما منطقة الخصر فكانت محددة بشرائط برتقالية متقاطعة ومطرزة بالخرز الأسود، وهو ما أعطى الحركة طابع دراماتيكي جذاب في الصور.

الجزء السفلي من الفستان جاء بتصميم أعطاه حجماً وحيوية ظهرت بوضوح في حركتها الاستعراضية قدام الكاميرا، وكأنها لوحة فنية مستوحاة من ألوان الخريف الدافئة.

بالنسبة للتفاصيل النهائية، كارولين اختارت تسريحة الشعر المنسدل بنعومة ومقسوم من المنتصف، وده ساعد في إبراز ملامح وجهها وكان متماشي جداً مع الرقبة العالية للفستان. أما المكياج فكان ترابياً ودافئاً بلمسات برونزية ناعمة على العينين، مع أحمر شفاه لامع بلون البشرة عشان يدي توهج طبيعي.

وعشان تكمل الأناقة من غير مبالغة، اختارت أقراط متدلية مرصعة وسوار رقيق في معصمها، فكان اللوك متوازن وشيك جداً.

بصراحة، اختيار الألوان مع الخلفية كان ضربة معلم، ومكياجها الهادي مع فستان قوي زي ده خلى الإطلالة متكاملة.

تفتكروا الألوان دي كانت أنسب حاجة للتصوير قدام الأهرامات ولا كان ممكن تختار ألوان تانية؟