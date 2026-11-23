ترفيه

ألبوم سميرة سعيد الجديد «ماذا ولو!» تخطى 4 ملايين مشاهدة على قناتها الرسمية في يوتيوب خلال أول أسبوع بس من نزوله. الموضوع مش بس يوتيوب، لأن الأغاني محققة نسب استماع عالية جداً على كل المنصات الموسيقية، والجمهور مش سايب تيك توك في حاله بمقاطع فيديو كتير بتستخدم أغاني الألبوم.

الألبوم عبارة عن 8 أغنيات، والجميل فيه إنه Visual Album، يعني كل أغنية متصورة وليها هوية بصرية وطابع مختلف، والمخرج نضال هاني هو اللي تولى إخراج وتصميم الهوية البصرية دي لكل الكليبات والبوسترات.

لو جينا للأغاني وتفاصيلها، هنلاقي «تبا» من كلمات شادي نور وألحان أحمد طناني وتوزيع هاني يعقوب، و«كبرت وخبت» اللي كتبها نادر عبد الله ولحنها عمرو مصطفى ووزعها هاني يعقوب. أما «تيرارا» فكانت كلمات وألحان بلال سرور وتوزيع هاني ربيع. وفي أغنية «ريما» اللي شارك في كلماتها محمد القياتي وبلال سرور ولحنها بلال سرور ووزعها أحمد أمين.

أغنية «جدد» كانت من كلمات بهاء الدين محمد وألحان بلال سرور وتوزيع هاني ربيع. وأغنية «شارع بيننا» كتبها بهاء الدين محمد ولحنها محمود العسيلي ووزعها أمير هداية. أما أغنية «ناري نار» فكانت كلمات شادي نور وبلال سرور وألحان بلال سرور وتوزيع هاني ربيع. وأخيراً أغنية «ماذا ولو» اللي كتبها شادي نور ولحنها بلال سرور ووزعها هاني ربيع.

أمير محروس تولى الميكس والماستر في «تبا» و«كبرت وخبت» و«ناري نار»، وتولى الماستر في «تيرارا» و«ريما» و«جدد» و«شارع بيننا»، بينما تولى خالد سند الميكس في «تيرارا» و«ريما»، ومفدي مجدي الميكس في «جدد» و«شارع بيننا»، ومحمد صقر الميكس والماستر في «ماذا ولو».

تفتكروا مين في الأغاني دي هتبقى الـ Hit اللي هتفضل معانا؟