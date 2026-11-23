ترفيه

افتتحت الدورة الـ62 من صالون القاهرة بقصر الفنون في ساحة دار الأوبرا المصرية، والمرة دي الدورة استثنائية لأنها مركزة بالكامل على فن النحت تحت شعار "تاركاً أثراً". المعرض بيجمع أكتر من 140 فنان من مختلف الأجيال والمدارس، يعني هتلاقي أعمال لرواد الحركة التشكيلية في مصر، وجنبهم فنانين جيل الوسط والشباب، وده مدي تنوع كبير في الرؤى والخامات المستخدمة في التشكيل.

الأعمال متوزعة على قاعات الصالون عشان الجمهور يشوف تطور فن النحت في مصر وازاي المدارس الفنية بتختلف من جيل للتاني. وبالنسبة للي عاوزين يعرفوا مين موجود وفين، خريطة الصالون بتكشف أسماء الفنانين المشاركين وتوزيع أعمالهم على القاعات، والمعرض مكمل معانا لحد 6 ديسمبر.

على الجانب التنظيمي، الفنان الدكتور عصام درويش هو القوميسير العام للصالون، وبيساعده فريق عمل مكون من الفنان شريف عبد البديع، والدكتورة سيدة خليل، والدكتور محمد صبري.

ولكل اللي بيحبوا يكتشفوا المواهب الجديدة، فيه جزء مخصص لعرض نتاج ورش مؤسسة آدم حنين، ودي فرصة عشان نشوف تجارب شباب في النحت كانت نتيجة تدريب وممارسة فنية استمرت لمدة سنتين.

يا ترى مين فينا لسه بيحب يروح المعارض الفنية في الأوبرا ولا الموضوع بقى قديم؟