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مهرجان القاهرة السينمائي الدولي قفل ستارة دورته السابعة والأربعين في حفلة كبيرة اتعملت في المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية يوم الجمعة 20 نوفمبر 2026. الحفلة كانت مليانة نجوم وصناع سينما وشخصيات عامة، وبدأ اليوم بعزف السلام الوطني المصري، وبعدها عرضوا فيلم بيلخص أهم اللي حصل في الدورة دي، وجرافيك بيحتفل بمرور 50 سنة على تأسيس المهرجان تحت عنوان «50 سنة مهرجان.. حكاية وطن».

الفنان حسين فهمي رئيس المهرجان طلع على المسرح ورحب بالناس، ونقل اعتذار الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة، عشان ماقدرش يحضر. حسين فهمي اتكلم عن سحر السينما وإزاي هي قادرة تجمع الشعوب والثقافات المختلفة، وأكد إن قيمتها مش بس في توثيق الحكايات، لكن في قدرتها على تقريب البشر من بعض في وقت العالم فيه منقسم ومختلف. ووضح إن المهرجان هو المنصة اللي بتجمع أعمال عالمية رفيعة المستوى بتخلي الجمهور يكتشف حكايات إنسانية بلغات تانية، وكمان بيوفر مساحة لتبادل الخبرات من خلال الدروس السينمائية والجلسات المتخصصة والورش الفنية.

أما بالنسبة للأرقام، فالمهرجان السنة دي حقق إقبال جماهيري كبير جداً، حسين فهمي كشف إنهم باعوا 53 ألف تذكرة. وبالنسبة للسوشيال ميديا، تيك توك اكتسح بمجموع 85 مليون مشاهدة ومليون تفاعل، بينما إنستجرام سجل 22 مليون مشاهدة و300 ألف تفاعل، وفيسبوك حقق 8 ملايين مشاهدة و100 ألف تفاعل. وبالنسبة للأفلام المصرية المرممة، حسين فهمي أكد إنهم بالتعاون مع الشركة القابضة هيعرضوا كل الأفلام المرممة في سينما ميامي خلال إجازة منتصف العام الدراسي، وهتكون متبوعة بندوات ومناقشات متخصصة.

لحظة التكريم بدأت بمنح مدير التصوير سعيد شيمي جائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر، وده تقديراً لمسيرته الفنية وإسهاماته في التصوير السينمائي. وقبل ما يستلم الجائزة، اتعرض فيلم تسجيلي بيحكي أهم محطات مشواره الفني. سعيد شيمي عبر عن سعادته الكبيرة بالتكريم ده، وقال إن الجائزة تمثل له الكثير لأنها تقدير لمسيرة عمر طويلة في السينما، وأنه معتز بتسلمها في المرحلة دي من حياته.

بالنسبة لجوائز المسابقات، الفيلم النمساوي «أربعة ناقص ثلاثة» للمخرج أدريان جويجينجر فاز بجائزة الهرم الذهبي لأفضل فيلم، وكمان فاليري باخنر خدت جائزة أفضل ممثلة، وروبرت شتادلُوبر فاز بجائزة أفضل ممثل في دور ثانٍ عن نفس الفيلم. أما جائزة الهرم الفضي لأفضل مخرج فراحت لرودي روزنبرج عن فيلم «كلمات الحب»، وجائزة الهرم البرونزي راحت لفيلم «البرانية» للمخرجة أشجان الهمص.

وفي المسابقات العربية والعالمية، فيلم «المراعي الصيفية» للمخرج نائل خليفي وليزا ديبوش فاز بأفضل فيلم عربي طويل، ومنال عيسى خدت جائزة أفضل أداء تمثيلي عن دورها في نفس الفيلم. وجائزة سعد الدين وهبة لأفضل فيلم في آفاق السينما العربية راحت لفيلم «يوم الغضب: حكايات من طرابلس» للمخرجة رانية الرافعي، اللي فازت كمان بجائزة أفضل فيلم وثائقي. أما جائزة الجمهور (يوسف شريف رزق الله) فراحت لفيلم «برلين» للمخرج أحمد عبد الله.

باقي الجوائز كانت موزعة كالتالي: فيلم «قطار النهر» للمخرج لورينزو فيرو ولوكاس إيه. فينيالي فاز بجائزة شادي عبد السلام في أسبوع النقاد، وفيلم «أسرارنا» للمخرجة لينتي ليانج خد جائزة يوسف شاهين لأفضل فيلم قصير. وجائزة الاتحاد الدولي للنقاد «فيبرسي» راحت لفيلم «هيسل 85» للمخرجة تيودورا آنا ميهاي. وفي النهاية فيلم «قبل شروق الشمس من الغرب» خد جائزة فتحي فرج، بينما فيلم «بنتك» فاز بجائزة صلاح أبو سيف للجنة التحكيم الخاصة، وتقاسم فيلمي «حتى الفجر» و«المراعي الصيفية» جائزة أفضل سيناريو أو إنجاز إبداعي.

في نهاية الحفل، حسين فهمي طلع تاني على المسرح وقال إن مهرجان بالحجم ده مايتحققش بجهد شخص واحد، وإن وراه جيش من العاملين المخلصين وعائلة كبيرة بيجمعهم حب السينما. وفي لفتة تقدير، طلب من كل فريق العمل يطلعوا على المسرح عشان يحيوا الجمهور. الحفلة خلصت بشكر لكل الداعمين ووزارة الثقافة ودار الأوبرا، مع التأكيد إن المهرجان مكمل في رسالته لدعم السينما المصرية والعالمية، لاسيما وأنه تأسس سنة 1976 ومعتمد رسمياً من الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام (FIAPF).