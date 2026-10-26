عائشة الكيلاني رجعت للتريند بتكريم من نقابة المهن التمثيلية

ترفيه

اسم الفنانة عائشة الكيلاني قلب السوشيال ميديا وتصدر محركات بحث جوجل، وده بعد أول ظهور ليها بعد غياب طويل خلال تكريمها في مهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح. الناس استقبلت ظهورها بترحيب كبير، وأشادوا بخفة دمها وأعمالها اللي لسه محفورة في ذاكرة الجمهور.

عائشة الكيلاني كانت من أهم الكوميديانات في السينما والدراما المصرية في فترة التسعينيات، بس بعد كده ابتعدت عن الأضواء مع قلة أعمالها. وبسبب ده، طلعت إشاعات إنها عملت عمليات تجميل غيرت ملامحها، لكنها وضحت في لقاءات تلفزيونية إن التغيير كان في أسنانها، وده نتيجة علاج لمشاكل صحية قديمة في اللثة.

لو بندور على آخر حاجة عملتها، فهي تجربة الأداء الصوتي في المسلسل الكرتوني الخليجي «خوصة بوصة 4» سنة 2020، وقدمت فيه شخصية كوميدية في عمل بيسلط الضوء على الحياة اليومية للعيلة الإماراتية، وشاركها البطولة سميرة أحمد ونادية العراقية وسعيد السويدي، وكان من تأليف وإخراج نجلاء الشحي.

أما بالنسبة للدراما المصرية، فآخر ظهور بارز ليها كان سنة 2009 في مسلسل «أبو ضحكة جنان» مع أشرف عبد الباقي، وقدمت فيه شخصية لافتة كانت هي «جدة إسماعيل ياسين».

تفتكروا عائشة الكيلاني ممكن ترجع تاني بمسلسل كوميدي يرجعنا لأيام التسعينيات؟