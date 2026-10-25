دليل المسلسلات الهندية 2026: مواعيد العرض وقصص الأعمال المدبلجة

ترفيه

المسلسلات الهندية في 2026 لسه مسيطرة على اهتمام الجمهور العربي، خصوصاً الأعمال المدبلجة اللي بتجمع بين الرومانسية والدراما الاجتماعية والقصص الإنسانية. القنوات المتخصصة زي زي ألوان وMBC Bollywood بتقدم خيارات متنوعة من الأعمال دي على مدار الأسبوع.

دراما زي ألوان: من العلاقات المعقدة لقصص التضحية

مسلسل "النصيب 3" من الأعمال اللي شاغلة الجمهور بسبب أحداثه المتشابكة اللي بتجمع بين الدراما والعلاقات الإنسانية، وبتخلي الشخصيات تواجه تحديات ومواقف صعبة. المسلسل بيتعرض من السبت للخميس الساعة تسعة مساءً بتوقيت السعودية، وبيشارك في بطولته سريتي جها وأرجيت تانيجا وآشيش كول، ومعاهم عدد من نجوم الدراما الهندية.

أما مسلسل "أنا معك" فبيمشي في سكة الدراما الإنسانية، وبيركز على قصة أم عزباء اسمها جانفي بتحاول تواجه صعوبات الحياة عشان تأمن مستقبل ابنها كيان. حياتها بتتقلب تماماً لما بتدخل عالم رجل الأعمال الثري أريامان، وده بيحطها قدام تحديات وتغييرات كبيرة. المسلسل مكون من 56 حلقة، وبيتعرض من السبت للخميس الساعة عشرة مساءً بتوقيت السعودية، وبطولة أولكا غوبتا وكاران فوهرا.

وفي نفس القناة، مسلسل "دروب العاشقين" جه مكان مسلسل "حياة قلبي" الجزء السابع بعد ما خلص. القصة بتقدم مزيج من الرومانسية والفقد، وبتركز على موهان، عازف الناي اللي عايش في حالة حزن وانكسار بعد وفاة زوجته، لحد ما بترجع رادها لحياته، وهي البنت اللي حبته من صغره وبتحاول تساعده يرجع الأمل تاني. المسلسل بيتعرض الساعة حداشر مساءً بتوقيت القاهرة، ومكون من 30 حلقة، بس قناة زي ألوان بتقسمه لأجزاء عشان طول الحلقات الأصلية. العمل من بطولة شابير أهلوليا، نيهاريكا روي، ناميت جورا، سامبهابانا موهانتي، ساره كليدار، سواتي شاه، رانفير سينغ مالك، وريزا تشودهاري.

عروض MBC Bollywood: طموح وصراعات عائلية

مسلسل "على صدى الخلخال" بيحكي عن الطموح والإصرار من خلال شخصية جاناك، اللي بتحاول تبني حياة كريمة بعيد عن الظلم والألم عشان توفي بوعد لوالدتها الراحلة. المسلسل بيتعرض من الأحد للخميس الساعة تمانية مساءً بتوقيت السعودية، وموجود كمان مترجم ومدبلج على منصة شاهد. البطولة لهبة نواب في دور جاناك، وكروشال أهوجا في دور أنيرود، ومعاهم عدد من النجوم.

وبالنسبة لمسلسل "أمنية وإن تحققت"، فهو مستمر في جذب الجمهور بقصصه العائلية وصراعاته العاطفية وتغير الأجيال. الأحداث بتبدأ بعد مرور 22 سنة على وفاة الدكتور أبهيماينو بيرلا وابنه أبهير، وبنشوف أكشرا عايشة مع بنتها أبهيرا في مدينة ماسوري، وعندها فندق ومكتب محاماة. حياة أكشرا بتتغير لما بتقابل عيلتها من تاني، خصوصاً إنها لسه بتتحمل مسؤولية وفاة أختها أروهي، وده بيفتح باب للمواجهات والصراعات العائلية. المسلسل بيتعرض يومياً من الأحد للخميس الساعة تسعة مساءً بتوقيت السعودية، وهو من إنتاج راجان شاهي وبطولة سامريدهي شوكلا، وشيزاد دهامي، وبرتيشكا هومونكي، وروهيت بروهيت، وجارفيتا سادهواني، وسانشان تيجي، وأنيتا راج، ونياتي جوشي، وسابينا جراف.

بصراحة، التنوع في خريطة مسلسلات 2026 بيخلي الواحد يحتار يتابع إيه، بس الرومانسية الهندية ليها سحر خاص دايماً. يا ترى مين في المسلسلات دي قصته شدتكم أكتر؟