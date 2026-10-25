البط الأصفر سيطر على عيد ميلاد بنوتة دنيا عبد العزيز

ترفيه

الفنانة دنيا عبد العزيز احتفلت بعيد ميلاد بنتها جودي التاني في حفلة مبهجة، والتريند كان اللون الأصفر. دنيا زينت المكان كله برسومات "بط" باللون الأصفر، والظاهر إن الضيوف كانوا ماشيين على الموضة لأن معظمهم لبسوا أصفر عشان يمشوا مع ديكور الحفلة.

قائمة الحضور كانت مليانة نجوم، من بينهم إلهام شاهين، وبوسي شلبي، ورانيا فريد شوقي، ونسرين طافش، وميدو عادل، ومي نور الشريف، ودينا، ومنال سلامة، ومحسن محي الدين.

بعيداً عن أجواء الحفلة، دنيا اتكلمت عن تجربتها كأم في برنامج "ساعة ونس"، وقالت إن أكتر حاجة اتغيرت في حياتها هي الخوف. وصرحت إنها بعد وفاة والدتها بطلت تخاف، لكن لما بنتها اتولدت بدأ الخوف يرجع تاني، وبقت تخاف على بنتها وعلى نفسها ومن المستقبل بشكل عام.

وبالنسبة لنصيحتها للأمهات والستات الحوامل، دنيا قالت إنها لسه بتتعلم مع بنتها، بس أهم نصيحة هي إن الأم متسمعش كلام أي حد وتسمع كلام الدكاترة وبس. وأوضحت أن الناس اللي حوالين الأم بيحبوها ويخافوا عليها، لكن كل واحد بيقول معلومة مختلفة، وده بيعمل لخبطة وتشتت كبير.